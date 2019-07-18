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61-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в идеальном белом костюме с открытыми плечами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Шэрон Стоун

Фото: Getty Images
Актриса побывала на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Шэрон Стоун стала гостьей мероприятии, посвященном 100-летию Инициативы по охране здоровья мозга женщин, сообщает издание Daily Mail.

Для выхода в свет звезда «Основного инстинкта» выбрала топ с открытыми плечами и широкие строгие белые брюки. Образ дополнили крупные золотые украшения.

Шэрон выступает перед аудиторией

Фото: Getty Images

Шэрон Стоун выступила на мероприятии, где присутствовали и другие знаменитости: Энди МакДауэлл, Гарсель Бове, Джейн Сеймур, Келли Линч и Румер Уиллис.

В мае 61-летняя актриса снялась в откровенной фотосессии для португальского выпуска журнала Vogue. Шэрон показала себя во всей красе, а на одном из фото повторила знаменитую позу из фильма Пола Верховена.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images, East News

Видео: Instagram

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