61-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в идеальном белом костюме с открытыми плечами

Шэрон Стоун стала гостьей мероприятии, посвященном 100-летию Инициативы по охране здоровья мозга женщин, сообщает издание Daily Mail.
Для выхода в свет звезда «Основного инстинкта» выбрала топ с открытыми плечами и широкие строгие белые брюки. Образ дополнили крупные золотые украшения.
Фото: Getty Images
Шэрон Стоун выступила на мероприятии, где присутствовали и другие знаменитости: Энди МакДауэлл, Гарсель Бове, Джейн Сеймур, Келли Линч и Румер Уиллис.
В мае 61-летняя актриса снялась в откровенной фотосессии для португальского выпуска журнала Vogue. Шэрон показала себя во всей красе, а на одном из фото повторила знаменитую позу из фильма Пола Верховена.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images, East News
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!