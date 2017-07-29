Крис Дженнер во всей красе показала стройную фигуру

Семейство Кардашьян всегда отличалось отсутствием каких-либо комплексов. Откровенные наряды, «голые» платья, съемки «ню» и не только – для звезд реалити-шоу это уже не в новинку. Чего не скажешь о 61-летней Крис Дженнер, которая, в отличие от дочерей, всегда предпочитала более сдержанные образы.

Накануне поклонники звездной семьи были весьма удивлены. Дело в том, что Хлоя Кардашьян опубликовала в своем блоге фото мамы в белом бикини.