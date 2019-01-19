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60-летняя актриса обвинила покойного Олега Табакова в домогательствах

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Олег Табаков

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Актриса Елена Антоненко, 20 лет назад уехавшая в США, откровенно рассказала о домогательствах Олега Табакова.

Не так давно звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей впервые рассказала о домогательствах Леонида Гайдая. 60-летняя актриса Елена Антоненко, 20 лет назад уехавшая в США, пошла по стопам знаменитой коллеги и также призналась, что чуть не стала жертвой харассмента.

Карьера актрисы Елены Антоненко началась в 70-е годы на сцене театра «Современник». Олег Табаков, который являлся одним из основателей театра, сразу заметил в 14-летней Лене потенциал: «Олег Табаков набирал себе в студию школьников, отсмотрел 10 тысяч московских учеников... Я прочла ему две строчки, и Табаков сказал: «Все, беру, ты мой человек»», — вспомнила Елена в интервью «Комсомольской правде». Однако первый спектакль, в котором Антоненко должна была выйти на сцену знаменитого театра, стал для нее последним: «Но на премьере спектакля «Эшелон» прямо на сцене... отравили актрису Аллу Покровскую, маму Миши Ефремова, бывшую жену Олега Ефремова… На моих глазах Алла Покровская вдруг захрипела, скрючилась. Началась паника. Табаков остановил спектакль. В шоке я, в чем была на сцене, выскочила, добежала до нашей студии и крикнула, рыдая: «Ребята, Аллу Покровскую отравили!» Табаков воспринял это неправильно - как предательство, а для меня это был шок подростка. Он меня вызвал и сказал, что сор нельзя выносить, «ты моя самая любимая ученица, но я должен с тобой расстаться»». Однако не состоявшийся по трагической причине спектакль не перечеркнул желание Елены стать актрисой. Девушка закончила ГИТИС, несмотря на то, что не попала в группу Олега Табакова.

После окончания театрального института Антоненко решила позвонить Олегу Павловичу и попросить помочь ей с устройством в театр: «Я его вызвонила и попросила о встрече, которая и состоялась в его кабинете. Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг сказал: «Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую». Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная... Мне было так больно, и не один год…». Этот эпизод не стал единичным в карьере Елены Антоненко. Режиссер Эмиль Лотяну, не добившись интима от актрисы, не взял ее на главную роль в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». Геннадий Полока, режиссер фильмов «Республика ШКИД» и «Наше призвание», отдал роль, на которую утвердили Елену Антоненко, другой актрисе: «Когда в очередной раз я ему отказала в близости, он мрачно сказал: «Ну понятно»… Через неделю приехала актриса, которая пробовалась со мной, но утверждена была я. И Полока прямо во время съемки попросил меня отдать ей мой костюм. Это был удар - я ничего не ела, мычала, оказалась в больнице…».

Тем не менее, Елена благодарна другим режиссерам, которые не предлагали ей интим в обмен на съемку в своих фильмах. В послужном списке Антоненко немногим более двадцати пяти картин, среди которых «Отпуск за свой счет», «ЧП районного масштаба», «Клан Сопрано» и другие.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Genrietta Peryan/Globallookpress, кадры из кинофильмов

Видео: Youtube/The Sopranos

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