60-летний Сергей Пенкин признался в романе с молодой избранницей
Отношения с девушкой, которую зовут Валерия, Сергей тщательно оберегает и не готов даже показывать фотографии избранницы: «Зачем я буду показывать фотографии, если девушка не из шоу-бизнеса, не любит публичности? Есть люди тщеславные, а есть — нет. Ну не любят они быть на виду, хотят быть в тени», — делится он в интервью «КП». И отказывается раскрывать подробности из знакомства и отношений.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сергей Пенкин не исключает серьезного развития событий и задумывается о свадьбе: «Я за все естественное, человеческое, за классику. Если, допустим, нас с девушкой дальше будет увлекать, то можем и расписаться. После того как пройдут эти ужасные отголоски 2020-го года, пандемия, то мы, может быть, и распишемся. Не знаю, посмотрим», — рассуждает певец.
Правда, новость о сыне, рожденном после связи с сотрудницей гостиницы «Космос», Пенкин позже назвал чьей-то шуткой: «Нет ребенка. Я сам как ребенок», — прокомментировал эту тему певец в интервью «КП». Поэтому детали романтической связи Сергея с Валерией — тоже раскроет время.
Фото и видео: Anatoly Lomokhov, Victor Dmitriev, Evguenii Matveev, Pravda Komsomolskaya, YouTube "Сергей Пенкин" Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram