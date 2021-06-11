60-летний Сергей Пенкин признался в романе с молодой избранницей

Отношения с девушкой, которую зовут Валерия, Сергей тщательно оберегает и не готов даже показывать фотографии избранницы: «Зачем я буду показывать фотографии, если девушка не из шоу-бизнеса, не любит публичности? Есть люди тщеславные, а есть — нет. Ну не любят они быть на виду, хотят быть в тени», — делится он в интервью «КП». И отказывается раскрывать подробности из знакомства и отношений.