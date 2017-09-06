Максим Галкин покоряет стихию, а Екатерина Андреева и Натали примеряют образы кошечек — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Сергей Лазарев рассказал о неожиданной встрече: «Смотрите кого я встретил случайно в студии? Узнаете? Сестры Толмачевы! Победительницы детского Евровидения, и участницы Взрослого Евровидения 2014 года... Просто красавицы))»

Дочь Даны Борисовой опубликовала фото с мамой. Филипп Киркоров поделился милой фотографией своих детей. Анна Хилькевич показала семейное фото и опровергла слухи о своей беременности.

Алиса Аршавина опубликовала редкое фото с мужем, брак с которым ей до сих пор не могут простить сторонники Юлии Барановской. Ольга Бузова сфотографировалась в футболке с эмблемой «Первого канала». А Екатерина Андреева и Натали примерили образы кошечек. И если у последней он получился предсказуемо милым, то «Чеширская кошка» Андреевой может и напугать.