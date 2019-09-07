6 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Снигирь пожаловалась на здоровье: «Время болеть. #копитьэнергию».

Полину Гагарину впервые в жизни укусила оса: «За 5 мин до укуса ОСЫ! Больно, блин. Надо что- то выпить?»

Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова похвасталась: «В 2017 г. я закончила 9 класс с золотой медалью. В 2018 г. я закончила Первый Экстернат так же с золотой медалью, пройдя 10 и 11 класс за один год (экстерном), тем самым освободив еще один год для подготовки к поступлению. И вот... Спустя год усиленной подготовки, я подала документы на поступление. Теперь я студентка МГУ. Ура! Факультет фундаментальной медицины (Фармация) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова».

Екатерина Архарова показала забавное фото с прогулки мужа с ребенком: «Интересно, кто за кем присматривает и кто кого выгуливает?)»

«Двое из ларца одинаковы с лица», — показал Евгений Плющенко милое селфи с сыном. Он, в свою очередь, похвастался добычей: «Первый пошёл 🍂🍄🍁».

Игорь Крутой поделился трогательным видео. «С внучкой Деми готовимся к полету в космос...», — написал он.