6 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Снигирь пожаловалась на здоровье: «Время болеть. #копитьэнергию».
Полину Гагарину впервые в жизни укусила оса: «За 5 мин до укуса ОСЫ! Больно, блин. Надо что- то выпить?»
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова похвасталась: «В 2017 г. я закончила 9 класс с золотой медалью. В 2018 г. я закончила Первый Экстернат так же с золотой медалью, пройдя 10 и 11 класс за один год (экстерном), тем самым освободив еще один год для подготовки к поступлению. И вот... Спустя год усиленной подготовки, я подала документы на поступление. Теперь я студентка МГУ. Ура! Факультет фундаментальной медицины (Фармация) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова».
Екатерина Архарова показала забавное фото с прогулки мужа с ребенком: «Интересно, кто за кем присматривает и кто кого выгуливает?)»
«Двое из ларца одинаковы с лица», — показал Евгений Плющенко милое селфи с сыном. Он, в свою очередь, похвастался добычей: «Первый пошёл 🍂🍄🍁».
Игорь Крутой поделился трогательным видео. «С внучкой Деми готовимся к полету в космос...», — написал он.
Милана Тюльпанова сходила с сыном на хоккей: «Я очень люблю хоккей, ну вы знаете. Теме, вроде как, тоже заходит, что не может меня не радовать».
Анна Хилькевич с мужем проводят время с детьми: «В последние тёплые деньки они развлекались как могли- возили детей на колясочках в сад, гуляли в парке с детьми, играли с детьми».
Оксана Федорова поделилась секретом правильного материнства: «Чтобы оставаться авторитетом для своих детей нужно постоянно развиваться самому. Дети тоже хотят гордиться своими родителями».
Елена Исинбаева разобрала гардероб: «А я представить не могла что у меня столько вещей, которые не ношу и о которых уже не помню! Как же я рада что есть люди которые меня спасают в этом вопросе... Мои родные, близкие теперь одеты по моде и по спорту... Я еще до главного гардероба не дошла... Да, перенасыщенность вещами и вечное зомбирование "купи", играют злую шутку... После того как освобожусь от ненужного, толко обдуманные и самые необходимые покупки буду делать... Пожелайте мне терпения. Лучше 10 км пробежать, чем уборка в гардеробе».
«Гори, гори, моя звезда....», — продолжила вдохновляться Алла Пугачева.
«Любить)», — показала Рената Литвинова свои бесконечные ноги на фото.
Виктория Бекхэм продемонстрировала гибкость: «Кто сказал, что я не могу быть йогом?»
Мария Миронова поделилась романтическим видео: «Закат на берегу у стен византийской крепости #монемвасиягреция».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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