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6 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кристины Асмус

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Кристина Асмус встретилась с однокурсниками: «10 лет назад мы поступили на один курс... 🎭 Бывало всякое, но мы (за редким исключением) всегда были вместе. ✊🏻 Мы разные, у каждого своя жизнь, семьи, графики и т.д. Но мы не просто дружим до сих пор, мы держимся друг за друга!! И сентябрьские встречи - это святое. 🍷🤪 В Щепке даже говорят, что наш курс в этом плане уникальный. 🔝 На фото лишь малая часть тех, кто собрался и мощнейше зарядил друг друга 3 сентября. ⚡️ Ребят, охренеть, нам уже 10 лет!!! Люблю каждого очень!!!! 🌪 А вы встречаетесь с одноклассниками или с однокурсниками?»

Марьяна Спивак рассказала об открытии нового сезона в театре «Сатирикон», а Юлия Ковальчук и Эдгард Запашный дали старт всемирному фестивалю циркового искусства «Идол-2018».

Наташа Королева показала бэкстейдж-видео со съемок афиши для своего бенефиса.

«Это моё первое парусное путешествие! остался ещё один остров и один день! я даже не думала, что это будет настолько интересно и такие невероятные эмоции будут охватывать меня! видеть острова и города с воды это просто сумасшествие! безумная красота! правда первую ночь было тяжело привыкнуть, что все шатается😂 Игорь Чехов, спасибо тебе, что ты так любишь эту жизнь и заряжаешь меня своей энергией💙», — рассказала Юлия Топольницкая.

Сергей Жуков похвастался спортивными успехами сына.

Татьяна Навка побывала на финале Премьер-лиги КВН: «Вчера впервые была на финале Премьер лиги КВН! Неожиданно искрометно, остро и смешно! Ребята показали высший пилотаж смекалки, юмора и артистического мастерства! Насмеялись от души!!!!👏👏👏 😂 Как известно, смех продлевает жизнь, так что плюс пара лет мне обеспечена!»

Максим Галкин порассуждал на тему творчества.

Фото: instagram

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