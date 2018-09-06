6 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус встретилась с однокурсниками: «10 лет назад мы поступили на один курс... 🎭 Бывало всякое, но мы (за редким исключением) всегда были вместе. ✊🏻 Мы разные, у каждого своя жизнь, семьи, графики и т.д. Но мы не просто дружим до сих пор, мы держимся друг за друга!! И сентябрьские встречи - это святое. 🍷🤪 В Щепке даже говорят, что наш курс в этом плане уникальный. 🔝 На фото лишь малая часть тех, кто собрался и мощнейше зарядил друг друга 3 сентября. ⚡️ Ребят, охренеть, нам уже 10 лет!!! Люблю каждого очень!!!! 🌪 А вы встречаетесь с одноклассниками или с однокурсниками?»
Марьяна Спивак рассказала об открытии нового сезона в театре «Сатирикон», а Юлия Ковальчук и Эдгард Запашный дали старт всемирному фестивалю циркового искусства «Идол-2018».
Наташа Королева показала бэкстейдж-видео со съемок афиши для своего бенефиса.
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Хочу для вас все наши тайны приоткрыть , как я и мои соратники -энтузазисты готовим большой Бенефис «ЯГОДКа»!Премьера 20 октября в Кремле !!! Фотосессия для афиши!!! Мои любимые Вадики @vadimandreevmakeup @vadimdemyanenko , Доця @dasher_tsiurko и Нэллушка @marinellanarinskaya трудятся!😜 #ягодка #наташакоролева #символюности #русалка #бенефис #кремль #москва
«Это моё первое парусное путешествие! остался ещё один остров и один день! я даже не думала, что это будет настолько интересно и такие невероятные эмоции будут охватывать меня! видеть острова и города с воды это просто сумасшествие! безумная красота! правда первую ночь было тяжело привыкнуть, что все шатается😂 Игорь Чехов, спасибо тебе, что ты так любишь эту жизнь и заряжаешь меня своей энергией💙», — рассказала Юлия Топольницкая.
Сергей Жуков похвастался спортивными успехами сына.
Татьяна Навка побывала на финале Премьер-лиги КВН: «Вчера впервые была на финале Премьер лиги КВН! Неожиданно искрометно, остро и смешно! Ребята показали высший пилотаж смекалки, юмора и артистического мастерства! Насмеялись от души!!!!👏👏👏 😂 Как известно, смех продлевает жизнь, так что плюс пара лет мне обеспечена!»
Максим Галкин порассуждал на тему творчества.
Фото: instagram