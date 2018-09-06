6 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус встретилась с однокурсниками: «10 лет назад мы поступили на один курс... 🎭 Бывало всякое, но мы (за редким исключением) всегда были вместе. ✊🏻 Мы разные, у каждого своя жизнь, семьи, графики и т.д. Но мы не просто дружим до сих пор, мы держимся друг за друга!! И сентябрьские встречи - это святое. 🍷🤪 В Щепке даже говорят, что наш курс в этом плане уникальный. 🔝 На фото лишь малая часть тех, кто собрался и мощнейше зарядил друг друга 3 сентября. ⚡️ Ребят, охренеть, нам уже 10 лет!!! Люблю каждого очень!!!! 🌪 А вы встречаетесь с одноклассниками или с однокурсниками?»

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Наташа Королева показала бэкстейдж-видео со съемок афиши для своего бенефиса.