6 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ververa
Российски звезды уже полностью втянулись в рабочий ритм и публикуют по-настоящему, осенние посты: с театральных премьер, съемок новых клипов и проектов. А также, с фотосессий с обновленным имиджем. Как, например, актриса Ирина Пегова сменила блонд на более карамельный оттенок. Не всем подписчикам пришлась по душе такая перемена. Но главное — самой Ирине очень нравится.
Один из немногих звезд, кто еще ловит лучи солнца (а в случае с этим исполнителем, еще и большие волны) — это Тимати. Он много недель назад покинул столицу и вместе м дочкой и мамой перемещается между экзотическими странами с целью поиска все новых и новых мест для катаний на серфе.
Кристина Орбакайте с дочерью посетили сегодня театр — отправились в МХТ на постановку «Маугли». И звездная мама, и дочь — остались в восторге от увиденного.
Кристина Асмус полностью отдалась рабочему процессу. Да так, что немного испугала своих подписчиков. Как только поклонники поняли, что такой кровавый образ необходим для работы, рассыпались в комплиментах. На удивление, такой стиль всем понравился.
Олег Газманов наслаждается сентябрьским солнцем — и готовит шашлыки. На помощь в поиске хороших дров для мангала, пришел пес звездного певца. По крайне мере, в хорошей компании, не так скучно.
Наталья Подольская тоже решила показать кусочек рабочих будней: поделилась видео со съемок ее последнего клипа: Благодарю всю команду. «Все было легко и звонко, как я люблю», — подписала свой пост она.
Как говорила Татьяна Доронина: «Я люблю раннюю осень. В это время кажется: все еще будет хорошо». И эта цитата, как нельзя лучше показывает отношение звезд к наступающим прохладным дням — им верится в самое лучшее.
Фото и видео: Instagram