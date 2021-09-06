6 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Один из немногих звезд, кто еще ловит лучи солнца (а в случае с этим исполнителем, еще и большие волны) — это Тимати. Он много недель назад покинул столицу и вместе м дочкой и мамой перемещается между экзотическими странами с целью поиска все новых и новых мест для катаний на серфе.