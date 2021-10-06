6 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @parishilton
Елена Темникова опубликовала нежные фото со своим домашним любимцем.
Андрей Григорьев-Аполлонов решил напомнить всем, за что его так полюбили поклонницы и поделился архивными фотографиями с начала карьеры.
Наталья Сенчукова опубликовала забавное видео с участием своего супруга – пара пробует в ресторане необычный десерт, который на поверку оказался вполне вкусным.
Ксения Бородина поделилась ярким селфи и рассказала о новых для себя впечатлениях от работы на проекте «Ледниковый период».
Екатерина Волкова празднует новый порог в ведении своего личного блога и рассуждает о том, что для нее значат социальные сети.
Кристина Асмус опубликовала селфи с космодрома Байконур, откуда вчера в космический полет отправился первый киноэкипаж при участии Юлии Пересильд и Клима Шипенко.
Пэрис Хилтон трогательно поздравила с днем рождения свою младшую сестру Ники, и опубликовала забавные детские снимки.
Ирина Пегова наслаждается поездкой в Петербург и радуется золотым осенним пейзажем.
Павел Прилучный поделился селфи со своей «киносемьей» с участием певицы Глюкозы.
Марина Александрова показала впечатляющий кадр из путешествия во Владивосток.
Наталья Бочкарева выложила в сториз забавное селфи в образе доктора: «Кого вылечить?».
Фото: Instagram Пэрис Хилтон, Ирины Пеговой, Ксении Бородиной, Екатерины Волковой, Андрея Григорьева-Аполлонова, Елены Темниковой, Павла Прилучного, Натальи Бочкаревой, Натальи Сенчуковой, Кристины Асмус