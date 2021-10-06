6 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Бородина поделилась ярким селфи и рассказала о новых для себя впечатлениях от работы на проекте «Ледниковый период».

Екатерина Волкова празднует новый порог в ведении своего личного блога и рассуждает о том, что для нее значат социальные сети.

Кристина Асмус опубликовала селфи с космодрома Байконур, откуда вчера в космический полет отправился первый киноэкипаж при участии Юлии Пересильд и Клима Шипенко.