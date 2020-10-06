6 октября: лучшие фото из Instagram звезд

Самое интересное, что произошло в жизни звезд за сегодняшний день, и о чем они решили рассказать в своем Instagram, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Водянова защищается от коронавируса и всем рекомендует. Как одна из самых известных моделей, делает она это стильно и красиво – в брендовой маске.

Правда, подписчики не оценили – кажется, коронавирус уже всех выводит из себя. Наташу попросту попросили не пиарить маски и не поддерживать «эту аферу».