6 октября: лучшие фото из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/kativarnava/
Самое интересное, что произошло в жизни звезд за сегодняшний день, и о чем они решили рассказать в своем Instagram, читайте в нашем дайджесте.
Наталья Водянова защищается от коронавируса и всем рекомендует. Как одна из самых известных моделей, делает она это стильно и красиво – в брендовой маске.
Правда, подписчики не оценили – кажется, коронавирус уже всех выводит из себя. Наташу попросту попросили не пиарить маски и не поддерживать «эту аферу».
Наталья Подольская вовсю готовится к холодам и демонстрирует уютные осенние образы. На этот раз певица представила многослойный комплект в нежных песочных оттенках.
Такая теплая цветовая гамма особенно идет девушке в ожидании малыша. Подписчики остались солидарны, и отметили, что Наталья замечательно выглядит.
В осеннем обраще появилась и актриса Екатерина Климова. Как и Наталья Бочкарева, она практикует яркие цвета в одежде и надела эффектный зеленый. Только в отличие от Натальи, не платье, а пуховик.
Свой стильный образ она представила на балтийском побережье – Куршской косе.
Виктория Боня утепляется немного иначе – в своем Instagram она показала кашемировые чулки. А заодно поинтересовалась у своих подписчиков, что они предпочитают носить осенью – куртки или пальто.
Мнения по этому вопросу разошлись, а вот образ Бони показался поклонникам очень уютным.
В отличие от своих коллег, Катя Варнава продемонстрировала очень лаконичный, но стильный комплект – джинсовый костюмчик.
Подписчики обратили на это внимание, и сказали, что теперь Катя выглядит отлично – в отличие от одного из своих предыдущих образов, который напугал тех, кто следит за ее Instagram. Также поклонники гадают, где была сделана сьемка – помещение очень напоминает поезд.
Фото: Instagram Натальи Водяновой, Натальи Подольской, Екатерины Климовой, Виктории Бони, Екатерины Варнавы
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