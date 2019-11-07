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6 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Саши Стриженовой

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

«Выгуливаю подружку», — поделилась дочь Екатерины Стриженовой Саша забавной фотографией.

Нино Нинидзе гуляет по Стамбулу: «Красиво. Куда не взгляни». Лера Кудрявцева с мужем — по Риму.

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Рим 🥰

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Влад Топалов сравнил себя до и после начала семейной жизни: «Слева: не пью, не курю, кристально чистый и здоровый! Женат. Есть ребенок. Справа: не женат, без детей, пью, курю, веду разгульный образ жизни. Никакого ЗОЖа. Ну, думайте сами».

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Фото и видео: instagram

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