6 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
«Выгуливаю подружку», — поделилась дочь Екатерины Стриженовой Саша забавной фотографией.
Нино Нинидзе гуляет по Стамбулу: «Красиво. Куда не взгляни». Лера Кудрявцева с мужем — по Риму.
Влад Топалов сравнил себя до и после начала семейной жизни: «Слева: не пью, не курю, кристально чистый и здоровый! Женат. Есть ребенок. Справа: не женат, без детей, пью, курю, веду разгульный образ жизни. Никакого ЗОЖа. Ну, думайте сами».
Николай Басков похвастался стройной фигурой: «До встречи в Дубаи». Светлана Лобода — шпагатом: «Встаю рано. Спорт и студия. Вот что меня ждет на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом».
«Учиться никогда не поздно!) пришла за компанию с ребенком и решила остаться! Руки болят, все болит, но чувство удовлетворения полное, особенно, когда получилось все же (это намного сложнее, чем кажется). Всем хорошего дня! Ваша Ксюша», — написала Ксения Алферова.
Наталья Подольская примерила неожиданный образ: «Придумайте свою подпись к фото??? А пока миссис Инкрэдбл полетела в новый день».
Мария Кожевникова примерила новый образ: «Знакомьтесь) София Фамусова #ГореОтУма #Скоро».
Светлана Бондарчук поделилась архивной фотографией: «Вы ждете возвращение Наташи?)) Я оооочень!!!! Какая ваша любимая песня Ветлицкой?»
Наталья Водянова поделилась фотографией с детьми: «Кажется, я уже скучаю».
Нюша поделилась милой фотографией: «Ррррыы...Тигру».
Дарья Мороз поделилась трогательной фотографией: «#аннаконстантинна и современное искусство».
Фото и видео: instagram
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