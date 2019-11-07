6 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Влад Топалов сравнил себя до и после начала семейной жизни: «Слева: не пью, не курю, кристально чистый и здоровый! Женат. Есть ребенок. Справа: не женат, без детей, пью, курю, веду разгульный образ жизни. Никакого ЗОЖа. Ну, думайте сами».

Николай Басков похвастался стройной фигурой: «До встречи в Дубаи». Светлана Лобода — шпагатом: «Встаю рано. Спорт и студия. Вот что меня ждет на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом».

«Учиться никогда не поздно!) пришла за компанию с ребенком и решила остаться! Руки болят, все болит, но чувство удовлетворения полное, особенно, когда получилось все же (это намного сложнее, чем кажется). Всем хорошего дня! Ваша Ксюша», — написала Ксения Алферова.