6 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дэвид Бекхэм показал, каким он был в юности.

Юлия Меньшова показала фото со съемок, анонсировав продолжение сериала «Между нами девочками»: «Ну и что, что изморозь по утрам, лично у нас все еще — лето, и почти вся семья в сборе!»

Анфиса Чехова выступила с речью, которая обидела часть ее подписчиц: «Прочитала сегодня в фейсбуке, что Селена Гомес попала в психиатрическую клинику, потому что на фоне неизлечимого заболевания под названием Волчанка, у неё обострилась депрессия и панические атаки! Невероятно жалко эту красивую талантливую девочку! Но сейчас не об этом. Зашла посмотреть комментарии под постом. Зачем я это сделала? Девушки комментируют: "Мне бы ее проблемы... Чтобы было с Селеной, если бы она после работы помогала делать домашнее задание, готовить поделку из листьев на тему осени и репетировать роль скомороха для отчетного концерта!!! Наверное она бы стала неизлечимо больна...", "Может ей на работу на завод устроиться?!", "НА СМЕНУ ЕЙ НАДО...12 ЧАСОВУЮ И ПЕРЕРАБОТОЧКУ ПАРУ ЧАСОВ...И ВСЮ ДЕПРЕССИЮ КАК РУКОЙ СНИМАЕТ..)", И так далее... Сначала я подумала, что эти девушки наглядно демонстрируют, что человек человеку Волк, и "волчанка души" тоже страшный и неизлечимый недуг! Потом задумалась о том, что "Сострадание" это то, что похоже надо впрыскивать в людей, еще в детстве, как прививку. Потому что все меньше и меньше встречается оно в людях! А без него мы все меньше и меньше становимся похожими на людей, да и на собак даже не тянем. А потом я зашла в профили к комментаторшам. И все вопросы отпали. На лицо: хроническая усталость, хроническая недолюбленность, хронически заниженная самооценка, отсутствие какого-либо интереса к самоанализу и самопознанию. График жизни: дом-работа-дом. Примитивное земное мышление, нежелание что-то в своей жизни менять и развиваться! Стало безумно жаль этих женщин. Гораздо более, чем Селену. Она борется с физическим недугом. Они с душевным! Который протекает бессимптомно, незаметно от них. Пока они строчат комментарии в соц сетях, он съедает их сердца, умы и тела. Девочки, дорогие, прививка сострадания тут не поможет! Прививка любви! Только она! И прежде всего Любви к себе! Тут даже передознуть не страшно!!! Чтобы посмотрели эти Женщины на себя в зеркало с Любовью, и с Любовью сказали: "Как же я довела себя любимую до жизни такой! Надо меня спасать!"»