6 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Владимир Пресняков показал трогательное фото с женой. Оксана Федорова и Полина Диброва встретились своими большими семьями. «Праздники большие и маленькие зависят от нас самих. Ведь правда? #семья», — поделилась нежностью Лариса Вербицкая. Жасмин поделилась кадром уютного вечера: «Счастье, когда вечер дарит тепло и погодой, и компанией».
Максим Галкин скучает по детям: «Получаю на гастролях репортажи с занятий детей. Вот французский Гарри. Завтра покажу занятие Лизы — у нее все академичнее», — пишет он.
Лолита Милявская — тоже. Певица показала раннее детство своей «особенной» дочери: «Это 1999 год.. Еще нет продвинутых мобильников, есть обычные камеры, которые запечатлеют обычную жизнь.. Уже нет моего любимого Эммануила, нет старенького дивана.. Много чего и кого уже нет из этого времени.. У моей первокурсницы 3 ноября был День Рождения.. Меня не было.. Евочке тут всего месяцев 8.. Этот фильм сделан Другом семьи Александром Бирюковым, замечательным Киевским драматическим актером! Он многое наснимал, приезжая к нам на дачу)! Евочка, запомни! - Это самый дорогой Подарок в Твоей Жизни! У Тебя есть Воспоминания!..»
Мария Погребняк не брезгует общественным транспортом: «Как же круто, что есть метро. Оно меня постоянно спасает, вот например сейчас я опаздываю к мужу. На машине мне ехать 1.20 на метро 20 мин! На машине естественно комфортней, но на метро ты экономишь время! Думаю я даже приеду раньше».
А Юлия Высоцкая не жалуется на непогоду:
Елена Летучая пробует новые методы ухода за собой:
Полина Гагарина показала домашнюю тренировку: «Вечерние тренировки не для слабонервных!»
Валерия напугала фото в маске: «Хорошего вам настроения, дяденьки и тетеньки!!!!!!!»
Дэвид Бекхэм показал, каким он был в юности.
Юлия Меньшова показала фото со съемок, анонсировав продолжение сериала «Между нами девочками»: «Ну и что, что изморозь по утрам, лично у нас все еще — лето, и почти вся семья в сборе!»
Анфиса Чехова выступила с речью, которая обидела часть ее подписчиц: «Прочитала сегодня в фейсбуке, что Селена Гомес попала в психиатрическую клинику, потому что на фоне неизлечимого заболевания под названием Волчанка, у неё обострилась депрессия и панические атаки! Невероятно жалко эту красивую талантливую девочку! Но сейчас не об этом. Зашла посмотреть комментарии под постом. Зачем я это сделала? Девушки комментируют: "Мне бы ее проблемы... Чтобы было с Селеной, если бы она после работы помогала делать домашнее задание, готовить поделку из листьев на тему осени и репетировать роль скомороха для отчетного концерта!!! Наверное она бы стала неизлечимо больна...", "Может ей на работу на завод устроиться?!", "НА СМЕНУ ЕЙ НАДО...12 ЧАСОВУЮ И ПЕРЕРАБОТОЧКУ ПАРУ ЧАСОВ...И ВСЮ ДЕПРЕССИЮ КАК РУКОЙ СНИМАЕТ..)", И так далее... Сначала я подумала, что эти девушки наглядно демонстрируют, что человек человеку Волк, и "волчанка души" тоже страшный и неизлечимый недуг! Потом задумалась о том, что "Сострадание" это то, что похоже надо впрыскивать в людей, еще в детстве, как прививку. Потому что все меньше и меньше встречается оно в людях! А без него мы все меньше и меньше становимся похожими на людей, да и на собак даже не тянем. А потом я зашла в профили к комментаторшам. И все вопросы отпали. На лицо: хроническая усталость, хроническая недолюбленность, хронически заниженная самооценка, отсутствие какого-либо интереса к самоанализу и самопознанию. График жизни: дом-работа-дом. Примитивное земное мышление, нежелание что-то в своей жизни менять и развиваться! Стало безумно жаль этих женщин. Гораздо более, чем Селену. Она борется с физическим недугом. Они с душевным! Который протекает бессимптомно, незаметно от них. Пока они строчат комментарии в соц сетях, он съедает их сердца, умы и тела. Девочки, дорогие, прививка сострадания тут не поможет! Прививка любви! Только она! И прежде всего Любви к себе! Тут даже передознуть не страшно!!! Чтобы посмотрели эти Женщины на себя в зеркало с Любовью, и с Любовью сказали: "Как же я довела себя любимую до жизни такой! Надо меня спасать!"»
Юлия Началова тоже размышляет о счастье: «Кто-то говорит: "Я буду счастлив, когда заработаю сто миллионов долларов", а кто-то: "Я буду счастлив, когда сегодня за вкусным ужином соберется моя семья". Если подумать: кто из них счастливее? Конечно, иметь большие цели — это здорово. Но когда вы связываете свое счастье только с будущими успехами, вы не всегда можете наслаждаться сегодняшним днем. Найдите то, что порадует сегодня, и позвольте завтрашнему дню удивить вас))»
Сати Казанова тоже поделилась мыслями о вечном: «Недавно я рассказывала про одну конфликтную ситуацию... В двух словах: рассорились с подругой, что вызвало тонны негативных мыслей/эмоций и озарений на этот счет... И вот, спустя некоторе время после того как ссора благополучно состоялась, со всеми детсадовским приемами, типа, заблокировать друг друга везде и навеки, мы встретились на одном мероприятии... Знаете, как это бывает, когда с человеком в конфликте представляешь встречу с ним, мысленно проигрываешь разные сценарии, где ты гордо пройдешь, не бросишь и взгляда, или скажешь вот так или эдак, и "положишь врага на лопатки"..., ну и все такое прочее (глупое)...? Так вот проходит она мимо. А сердце мое "ек-ек"... грустно так... Меня накрыло нежной любовью, и порыв случился такой сильный — просто обнять ее. И я подошла и обняла. Молча. Неподалеку стоял наш с ней духовный Учитель... И обнимала я не только ее, а все то от Него учение — о Любви, о Единстве, о Терпимости. И уже неважно, что она мое объятие не приняла, отвернувшись и сказав, что не готова... Важно, что в моем сердце и мыслях в тот момент была всепоглощающая ЛЮБОВЬ. Оказывается, любить можно и без внешних статусов типа "в дружбе", "в браке" и тп... Это как безответная любовь. Только ты не страдаешь, а тихо себе любишь и кайфуешь. Вот бы всех и все время так любить. Пока только вспышками».
Анна Семенович удивила странной прической: «Сооружаем гульку на голове. Я в такие моменты часто задумываюсь, как раньше жили модницы? Экстремальные прически, которые не разбирались неделями, корсеты, парики, юбки в которых можно запутаться. Хорошо, что мы живем в джинсовые времена, когда в моде простота и естественность! Побежала в кадр, сегодня длинный съемочный день. Готовим для вас сюрприз к новому году. Всем отличного дня».
Фото и видео: instagram