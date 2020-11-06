6 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/svetlanazey/
Светлана Зейналова опубликовала забавное фото с гримасой и рассказала, как проведет выходные: «Рабочая неделя закончена! Я отдыхать: готовить обед и ужин, мыть полы, стирать, гладить, развлекать детей... Всем хороших выходных!», — написала она в Instagram.
Кирилл Сафонов опубликовал трогательное фото с мамой, а его супруга Саша Савельева показала, как выглядит ее пятничная медитация перед записью новой песни.
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/
Молодая супруга Федора Бондарчука Паулина Андреева пришла в студию Ивана Урганта и сделала забавное фото с ним.
Лиза Арзамасова впервые разместила в Instagram совместное фото с любимым мужчиной Ильей Авербухом. Свой роман они рассекретили недавно и не спешат делиться его подробностями.
Алла Пугачева почтила память скончавшегося сегодня сатирика Михаила Жванецкого, с кем близко дружила долгие годы. «Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала она трогательные слова.
Актриса Елена Бирюкова показала фото с мужем Ильей Хорошиловым, сделанное в аэропорту. «Улетаем! В канун юбилея мой муж устроил мне сюрприз! Мечты сбываются!», — поделилась она радостными новостями.
Настя Каменских поздравила красавицу-маму с нем рождения и показала редкое фото с ней. «Какое счастье, что именно ты, моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с твоим днем рождения! Единственное, что я тебе желаю, — это здоровья! Чтоб ты прожила еще много много лет! Все остальное мы организуем. Я тебя люблю», — поздравила она.
Фото: www.instagram.com/kamenskux/
Дарья Мороз показала стильное черно-белое фото со съемок третьего сезона нашумевшего сериала «Содержанки».
Светлана Ходченкова удивила подписчиков необычным образом дамы XVIII века.
Звезда «Дикого Ангела» Наталия Орейро похвасталась перед подписчиками, как выглядит ее цветущий сад в ноябре.
Борис Корчевников опубликовал в микроблоге фото в маске и в цилиндре, а Сергей Шнуров показал живописное фото из Дубая. «Я приехал! Йося, выходи!», — в очередной раз «подковырнул» он Иосифа Пригожина, который тоже отдыхает там же с Валерией (несколькими днями ранее Шнуров написал сатирическое стихотворение о шикарном отпуске коллег, — прим. ред.).
Фото: www.instagram.com/shnurovs/
Ирина Слуцкая показала своих милых детей Варю и Артема, которые приготовили аппетитный ужин.
Фото и видео: Instagram Ирины Слуцкой, Сергея Шнурова, Бориса Корчевникова, Наталии Орейро, Светланы Ходченковой, Дарьи Мороз, Насти Каменских, Елены Бирюковой, Лизы Арзамасовой, «Вечернего Урганта», Саши Савельевой, Кирилла Сафонова, Светланы Зейналовой
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