6 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алла Пугачева почтила память скончавшегося сегодня сатирика Михаила Жванецкого, с кем близко дружила долгие годы. «Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала она трогательные слова.

Актриса Елена Бирюкова показала фото с мужем Ильей Хорошиловым, сделанное в аэропорту. «Улетаем! В канун юбилея мой муж устроил мне сюрприз! Мечты сбываются!», — поделилась она радостными новостями.

Настя Каменских поздравила красавицу-маму с нем рождения и показала редкое фото с ней. «Какое счастье, что именно ты, моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с твоим днем рождения! Единственное, что я тебе желаю, — это здоровья! Чтоб ты прожила еще много много лет! Все остальное мы организуем. Я тебя люблю», — поздравила она.