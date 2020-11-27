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«6 месяцев»: Анастасия Овечкина показала нежное фото с сыном в его мини-день рождения

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Анастасия Овечкина с младшим сыном Ильей

Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/

Илья Овечкин родился в мае в одной из клиник США, где живет семья известного хоккеиста.

Полгода назад Александр Овечкин и его супруга Анастасия стали родителями во второй раз, у них родился сын Илья. И в мини-день рождения малыша счастливая мать показала нежное фото с ним, но традиционно скрывая лицо.

«6 месяцев», — подписала она снимок, на котором держит сына на руках.

Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/

«Поздравляю, сладкий кабачок», «Богатырь», «Такой крепыш», «Видимо, папин сынок! Здоровячок! Счастья малышу и, конечно, здоровья!», «Мужичок, мощь», «По затылку даже видно — папин», «Желаем Илье быть здоровым и счастливым!», «Так быстро время бежит», «Рука будущего хоккеиста», «Красивое фото», «Интересно, на кого похож?», — прокомментировали и поздравили подписчики Анастасии.

В августе старшему сыну Овечкиных Сереже исполнилось два года. Родители скрывали лицо мальчика, пока ему не исполнился год. Впервые открыто наследника супруги показали после его крещения.

Александр Овечкин в ранних интервью рассказывал, что несмотря на то, что много лет живет в США, женится он только на русской девушке. Так и вышло. В 2015-м он начала встречаться с Анастасией, а всего через полгода они объявили о помолвке. Поженились Овечкины в августе 2016-го, но большое торжество отложили из-за болезни мамы Анастасии, актрисы Веры Глаголевой (умерла от рака осенью 2017 года).

Фото и видео: Instagram Анастасии Овечкиной

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