6 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская улетела с семьей к океану и показала нежное фото.

Галина Юдашкина наслаждается патриотичным отдыхом: «Какая же красота здесь, с прекрасным видом на озеро Абрау. Посетили погреба с шампанским и целое производство, очень советую кто не был».

Евгений Папунаишвили показал романтичное фото со стадиона: «Показал Софии, где я делал предложение ее маме».

Влад Топалов показал нежное фото с сыном: «Моя любовь».

Роза Сябитова опубликовала архивное фото с детьми: «Обнимите тех, кто рядом. Цените каждый миг».

Сергей Безруков показал видео с репетиции: «Готовимся с группой к концерту! Ко ДНЮ ПОБЕДЫ! Военные песни! О героях! И тут трагедия в Шереметьево.... Столько погибших! Не в военное время, в мирное...шок... Говорят, что все герои остались там, на войне, в тех далеких временах... но спасая жизни других людей, погибнуть самому, разве это не подвиг? Соболезнования семьям погибших и вечная память герою, бортпроводнику Максиму Моисееву!»