6 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Светлана Зейналова показала трогательное видео с «особенной» дочерью: «Меня поздравили досрочно. И я тоже всех поздравлю заранее, чтобы добавить хорошего настроения! Мне подарили нарисованные цветы, но с самыми настоящими чувствами. И в ответ получили волну истинного, неподдельного восхищения и любви».
Сати Казанова нежно поздравила маму с днем рождения: «Мамочка моя... С днем рождения! Благодарю тебя, что ты есть, именно такая, как ты есть! С каждым годом я все глубже понимаю, какая же ты удивительная, сильная, добрая! Какое у тебя огромное сердце, мамочка, сколько в нем места для прощения, для принятия. Сколько у тебя сил! Воспитать четырех девочек — я полагаю, задача не из простых... Учитывая, какие у нас у всех четверых характеры — не самые покладистые.., особенно у меня. Больше всего я благодарна тебе за то, какое уважение ты привила к отцу, какую любовь и почитание ты привила к Богу. Издревле считалось, если человек хороший и его деяния хорошие и благостные — это заслуга воспитания Родителей. Каждый раз, когда меня хвалят или благодарят, мысленно я передаю это тебе — я благодарю тебя, моя мамочка. Пусть у тебя будет крепкое здоровье, пусть твои глаза горят бесконечным интересом и любовью к жизни, но..и внуков пусть у тебя будет побольше».
Екатерина Андреева удивила фанатов видеозаписью трюка. «Утро для движений, день для решений, вечер для развлечений, ночь для разного... Если вы падаете-то может вы летите вниз, чтоб оттолкнуться при падении и опять взлететь? Это как кто смотрит на проблему. Китайский иероглиф "кризис" состоит из двух слов, казалось бы исключающих друг друга — опасность и благоприятная возможность. И вот, сливаясь воедино, эти слова образуют кризис. Я всегда ищу выходы из ситуаций, если вдруг что, а не ною. И рвануть вниз — это иногда даже полезно. А упражнение "Звездопад" и мозги освежает и страхи убирает. Двигаемся, дарлинги, двигаемся — кто как может. Диванное существование — отдаем недругам. Пусть они пролежни пролеживают», — написала она.
Наталья Ионова (Глюк’oZa) показала сложную позу.
Светлана Лобода продемонстрировала завидную растяжку.
Анастасия Волочкова посвятила время экспериментам с прической.
Дарья Повереннова опубликовала фотографию, которую сделала в Альпах.
Лариса Гузеева показала снимок из детокс-клиники: «Я начинаю вставать — забыла уже как я выгляжу в полный рост. Конечно это начало и мне предстоит долгий путь к себе. Спасибо вам, мои дорогие подписчики за любовь и поддержку».
Яна Рудковская примерила девичий образ с юбкой-пачкой: «My amazing fitting at Chanel haute couture».
Лиза Пескова пожаловалась на невнимание врачей: «Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?»
Денис Глушаков рассказал о своем способе профилактики болезней: «Тема коронавируса — везде... Тревожно, конечно, но с другой стороны — ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы — лук и чеснок всегда спасали».
Фото и видео: instagram
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