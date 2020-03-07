6 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сати Казанова нежно поздравила маму с днем рождения: «Мамочка моя... С днем рождения! Благодарю тебя, что ты есть, именно такая, как ты есть! С каждым годом я все глубже понимаю, какая же ты удивительная, сильная, добрая! Какое у тебя огромное сердце, мамочка, сколько в нем места для прощения, для принятия. Сколько у тебя сил! Воспитать четырех девочек — я полагаю, задача не из простых... Учитывая, какие у нас у всех четверых характеры — не самые покладистые.., особенно у меня. Больше всего я благодарна тебе за то, какое уважение ты привила к отцу, какую любовь и почитание ты привила к Богу. Издревле считалось, если человек хороший и его деяния хорошие и благостные — это заслуга воспитания Родителей. Каждый раз, когда меня хвалят или благодарят, мысленно я передаю это тебе — я благодарю тебя, моя мамочка. Пусть у тебя будет крепкое здоровье, пусть твои глаза горят бесконечным интересом и любовью к жизни, но..и внуков пусть у тебя будет побольше».

Екатерина Андреева удивила фанатов видеозаписью трюка. «Утро для движений, день для решений, вечер для развлечений, ночь для разного... Если вы падаете-то может вы летите вниз, чтоб оттолкнуться при падении и опять взлететь? Это как кто смотрит на проблему. Китайский иероглиф "кризис" состоит из двух слов, казалось бы исключающих друг друга — опасность и благоприятная возможность. И вот, сливаясь воедино, эти слова образуют кризис. Я всегда ищу выходы из ситуаций, если вдруг что, а не ною. И рвануть вниз — это иногда даже полезно. А упражнение "Звездопад" и мозги освежает и страхи убирает. Двигаемся, дарлинги, двигаемся — кто как может. Диванное существование — отдаем недругам. Пусть они пролежни пролеживают», — написала она.