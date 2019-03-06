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6 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Полины Гагариной

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Полина Гагарина примерила парик и заговорила по-китайски: «Нихао».

Похудевшая Мария Шумакова поделилась новым нежным образом: «На улице снежный март, а мне так нежно на душе...». Ким Кардашьян примерила берет.

Любовь Успенская похвасталась стройными ногами в коротких шортиках. Ляйсан Утяшева тоже показала фотографию, на которой ее бедра выглядят идеально.

Юлия Проскурякова поделилась снимком без фотошопа, но с весенним настроением: «Всем хорошего весеннего настроения! Дарите любимым женщинам цветы».

Юлия Снигирь выглядит подростком на новой фотографии.

Роза Сябитова показала, как выглядела в детстве, и рассказала о своем имени: «Когда я родилась, три дня именовалась Альбиной. Так мама назвала, но бабушка настояла на Розе. Это значит "царица цветов", "царственная". До этого было все равно — ну Роза и Роза, ну восхищаются и восхищаются. С цветочком себя точно не ассоциировала. Вот что вам открою. Мою сестру зовут Ландыш. Взаправду! Еще у меня есть сестры по имени Флора, Фауна, Марс. Ну такие у нас татарские имена».

Ольга Кабо показала взрослую красавицу-дочь: «Когда родилась моя дочь, я ни на секунду не задумывалась, как ее назвать... Я знала точно- нареку ее- Татьяной! Во-первых, сочетание, Ольга и Татьяна- это пушкинская классика, во-вторых, в самом имени заложено столько силы... Итак, моя Дочь, Таня, моя Танюнюша... Люблю ее и благодарю судьбу и, конечно , ее папу, за то, что она есть у меня..»

Наталья Подольская с мужем и сыном украсила обложку журнала. 44-летняя певица Натали тоже показала милое фото со всеми своими детьми:

Юлия Савичева поделилась рецептом блинного торта:

По многочисленным просьбам, пишу рецепт блинного торта, который я показала в предыдущем посте. Можно просто напечь и поесть блинчиков по моему рецепту. Блины шоколадные: 2 яйца 750 мл. молока 5 ст. л. сахара 1 ч.л. соли 360 гр. муки 3 ст.л. какао( просеять ) Около 50 мл. растительного масла 1/2 чайной ложки соды гашеной Около 70 мл. воды Если не хотите шоколадные блины, то просто не добавляйте какао и уменьшите кол-во сахара. Перед тем, как наливать тесто на сковороду, хорошо ее разогреть и каждый раз смазывать растительным маслом. Крем: 750 мл. сливок 33-35% Ваниль Сахарная пудра по вкусу Ганаш: 100 гр. шоколада темного 100 гр. сливок После того, как напечете блинов, взбейте холодные сливки с ванилью и сахарной пудрой до крутых пиков. Соберите торт. Поставьте охлаждаться в холодильник на 2 часа. В горячие сливки добавьте шоколад, хорошо перемешайте. Достаньте торт из холодильника, переместите его на решетку и покройте полученной смесью. Украсьте на свой вкус. Перенесите торт на блюдо. Это один из самых быстрых и простых тортов, что я делала. У вас обязательно получится! #рецепты #блины #савичева #юлиясавичева #масленица #тортыотсавичевой

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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