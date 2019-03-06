6 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Гагарина примерила парик и заговорила по-китайски: «Нихао».

Похудевшая Мария Шумакова поделилась новым нежным образом: «На улице снежный март, а мне так нежно на душе...». Ким Кардашьян примерила берет.

Любовь Успенская похвасталась стройными ногами в коротких шортиках. Ляйсан Утяшева тоже показала фотографию, на которой ее бедра выглядят идеально.

Юлия Проскурякова поделилась снимком без фотошопа, но с весенним настроением: «Всем хорошего весеннего настроения! Дарите любимым женщинам цветы».

Юлия Снигирь выглядит подростком на новой фотографии.

Роза Сябитова показала, как выглядела в детстве, и рассказала о своем имени: «Когда я родилась, три дня именовалась Альбиной. Так мама назвала, но бабушка настояла на Розе. Это значит "царица цветов", "царственная". До этого было все равно — ну Роза и Роза, ну восхищаются и восхищаются. С цветочком себя точно не ассоциировала. Вот что вам открою. Мою сестру зовут Ландыш. Взаправду! Еще у меня есть сестры по имени Флора, Фауна, Марс. Ну такие у нас татарские имена».

Ольга Кабо показала взрослую красавицу-дочь: «Когда родилась моя дочь, я ни на секунду не задумывалась, как ее назвать... Я знала точно- нареку ее- Татьяной! Во-первых, сочетание, Ольга и Татьяна- это пушкинская классика, во-вторых, в самом имени заложено столько силы... Итак, моя Дочь, Таня, моя Танюнюша... Люблю ее и благодарю судьбу и, конечно , ее папу, за то, что она есть у меня..»