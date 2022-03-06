6 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Лариса Гузеева в своем микроблоге в Instagram разместила архивное фото, сделанное в далекой молодости. На снимке Гузеева запечатлена крупным планом. Ее выразительные глаза, кажется, заглядывают прямо в душу.
60-летняя Роза Сябитова также показала снимок, на котором она запечатлена, еще не будучи знаменитой. На фотографии будущая звезда телешоу в пикантном черном платье с глубоким декольте. Сябитова сопроводила публикацию воспоминаниями о прошлом.
«Молодая женщина, которой было немного за тридцать, сидела на маленькой кухоньке и смотрела в окно. Рядом, за стеной, спали ее дети. За окном на ночную Москву тихо падал снег. «Завтра Новый год», — с тоской подумала она, и сердце защемило от одиночества. Вот уже год, как она одна. Время текло сквозь пальцы впустую, без радостей, без смысла, без надежды. Совсем недавно все было по-другому. Муж, устроенный быт, налаженный бизнес, успех и всеобщее внимание. Все рассыпалось в одно мгновение, как карточный домик. Правду говорят: пришла беда — отворяй ворота», — делилась она.
А Надежда Бабкина на своей личной странице опубликовала запись приготовления блинов. Таким образом певица поздравила всех с окончанием масленичной недели. Артистка появилась на кухне у плиты в джинсовой рубашке и с алой помадой на губах. Бабкина также сделала стильную укладку с завитыми локонами. «Опа! Видишь как! Все очень круто! Ну что? Пекись, блинчик, маленький, пекись, блинчик, побольше. Всем чтобы! Масленица! Я вам честно скажу, блин и без Масленицы идет прекрасно», — говорит на видео Надежда Бабкина, искусно переворачивая блинчики.
Анастасия Волочкова в день Прощеного воскресенья опубликовала свою фотографию на фоне храма. Балерина позирует в белой шубке и с платком на голове.
«Сегодня Прощеное Воскресенье. Я хочу попросить прощения у всех, кого огорчила или обидела.. Мы все люди, ходим по одной земле.. И нам свойственно ошибаться.. Зачастую мы в порыве эмоций можем огорчить друг друга. Но умение прощать — это очень великодушное качество. Особенно в непростые и неоднозначные времена мы должны быть добрее. Очень важно сплотиться и не впускать в сердце агрессию и не допускать разрозненности и оскорблений. Зачастую хочется сказать: «Простите, идеальные люди…» Храни Вас Бог! Истинных Благ!» — подписала Волочкова.
Елена Темникова также попросила прощения у своих фанатов. Певица выложила свою фотографию, где она в белой футболке с забавным принтом. На футболке в мультяшном стиле изображена планета Земля, признающаяся в любви.
Кристина Асмус поделилась с поклонниками видео, на котором ее дочь Анастасия играет на пианино. Девочка очень старается, и многие поклонники покорены ее игрой.
Кристина Орбакайте тоже опубликовала архивное фото. На нем еще совсем юная Кристина обнимает свою маму. «Сегодня совпали два душевных праздника — Прощенное Воскресенье и Первое Воскресенье Весны, любимый праздник моей Мамы», — подписала Орбакайте.
Холли Берри опубликовала снимки, где она на берегу моря. На фотографии звезда босиком, но зато в белой пушистой шубке и черной ковбойской шляпе. В руке же она держит синюю дымовую шашку.
Фото и видео: https://www.instagram.com/ngbabkina/, https://www.instagram.com/asmuskristina/, https://www.instagram.com/syabitova_roza/, https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva/, https://www.instagram.com/halleberry/, https://www.instagram.com/volochkova_art/, https://www.instagram.com/lenatemnikovaofficial/,https://www.instagram.com/orbakaitek/