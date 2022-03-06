6 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

60-летняя Роза Сябитова также показала снимок, на котором она запечатлена, еще не будучи знаменитой. На фотографии будущая звезда телешоу в пикантном черном платье с глубоким декольте. Сябитова сопроводила публикацию воспоминаниями о прошлом.

«Молодая женщина, которой было немного за тридцать, сидела на маленькой кухоньке и смотрела в окно. Рядом, за стеной, спали ее дети. За окном на ночную Москву тихо падал снег. «Завтра Новый год», — с тоской подумала она, и сердце защемило от одиночества. Вот уже год, как она одна. Время текло сквозь пальцы впустую, без радостей, без смысла, без надежды. Совсем недавно все было по-другому. Муж, устроенный быт, налаженный бизнес, успех и всеобщее внимание. Все рассыпалось в одно мгновение, как карточный домик. Правду говорят: пришла беда — отворяй ворота», — делилась она.

А Надежда Бабкина на своей личной странице опубликовала запись приготовления блинов. Таким образом певица поздравила всех с окончанием масленичной недели. Артистка появилась на кухне у плиты в джинсовой рубашке и с алой помадой на губах. Бабкина также сделала стильную укладку с завитыми локонами. «Опа! Видишь как! Все очень круто! Ну что? Пекись, блинчик, маленький, пекись, блинчик, побольше. Всем чтобы! Масленица! Я вам честно скажу, блин и без Масленицы идет прекрасно», — говорит на видео Надежда Бабкина, искусно переворачивая блинчики.