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6 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Ковальчук

Фото: Instagram
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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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