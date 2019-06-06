6 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук принимала солнечные ванны и делала откровенные признания.
Неподражаемая Лолита Милявская устраивает заплывы в бассейне и тренируется с личным «кинологом».
Анна Хилькевич с дочерью Арианны съездили в гости к любимой сказочной героине.
Максим Галкин, не отрываясь, читал женский роман.
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Моя подруга попросила написать отзыв об этой книге. Я принёс её домой, положил на кухне, и пока собирался её прочесть, женская часть обитателей нашего шумного домашнего хозяйства в составе домоправительницы, няни и помощницы по очереди попросили взять почитать, в результате я встал в эту очередь - все трое сказали, что книжка хорошая, но не для меня. Это, конечно, разожгло моё любопытство - поэтому вот сижу читаю этот дамский роман, чего никогда не делал 😊 Если Вы, дорогие подписчицы, заинтересовались - обложка на следующей фотке, листайте. Называется «Дневник на двоих», автор Надежда Дягилева 😘
Екатерина Стриженова трогательно поздравила мужа Александра с 50-летием. «Ты режиссер моей жизни», - призналась актриса и телеведущая.
Екатерина Андреева отдыхает в Крыму и наслаждается красотами местной природы.
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Лимонно-розово-бирюзово -сине-волшебное дыхание вечера.Тихое и свежее ,как само море.Лодка качается на волнах,твой друг @oleggazmanov читает свои стихи и даже мой лихой разбойник по имени Бриз затих и слушает,что происходит вокруг.Приберегает свои каверзы для завтрашнего утра.А пока-покой и воля природы...внимай и наслаждайся этой солью,выпаренной в воздухе ,этими тихими шлепками волн о борт и этим полынно-пряным воздухом,который хочется пить большими глотками...#вечер #крым #море #яхта #парус #тишина #друзья #прогулка #стихи #мысли #закат #sea #sunset #friends #breathtaking #boat #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет
Александр Буйнов в честь 220-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина примерил образ великого поэта.
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6 июня 1799 года в Москве родился русский Гений! С Днем рождения Александр Сергеевич! Хотел вам почитать что-нибудь,взял один том,второй...,и понял,что надо читать все!! Читайте Пушкина детям,читайте сами! А на портрете работы Е.Рождественской традиционно в роли А.С. Пушкина А.Н.Буйнов. И еще сегодня Праздник Вознесения Господня!Как светло стало!Любите и будьте любимы! P.S. В продолжение пушкинской темы «Клеветникам России» стихотворение написал Владимир Веров... #россия #пушкин #москва #гений #екатеринарождественская #буйнов #портрет #санктпетербург #владимирверов #стихи #поэт #русскийпоэт #аспушкин #хорошеенастроение #любовь #
Максим Виторган устроил танцы посреди ночной улицы.
Дмитрий Тарасов продолжает отдыхать в Турции с семьей, а его жена - постить красивые фотографии оттуда.
Андрей Малахов может молчать только в кресле стоматолога.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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