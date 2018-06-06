6 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук записывает новую песню: «Новая песня...скоро...будет прям кайф... какая думаешь???»

Мария Шукшина похвасталась подарками от коллег: «Подарки от любимых коллег по случаю ухода на летние каникулы нашей программы ‘’В гости по утрам с Марией Шукшиной’’..... Теперь осталось дождаться только лета, и.... понеслась!)))»

Глафира Тарханова сменила имидж.

Денис Клявер показал и поздравил взрослую дочь от Евы Польны: «Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка! С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька. Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая! Ты безгранично талантливая девочка и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса».

Сергей Лазарев рассказал о будущей профессии сына.

Дана Борисова отдыхает с дочерью в Греции.

Анфиса Чехова выиграла суд у отца: