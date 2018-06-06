6 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина вдохновенно рассказала об особенном дне:
Юлия Ковальчук записывает новую песню: «Новая песня...скоро...будет прям кайф... какая думаешь???»
Мария Шукшина похвасталась подарками от коллег: «Подарки от любимых коллег по случаю ухода на летние каникулы нашей программы ‘’В гости по утрам с Марией Шукшиной’’..... Теперь осталось дождаться только лета, и.... понеслась!)))»
Глафира Тарханова сменила имидж.
Денис Клявер показал и поздравил взрослую дочь от Евы Польны: «Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка! С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька. Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая! Ты безгранично талантливая девочка и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса».
Сергей Лазарев рассказал о будущей профессии сына.
Дана Борисова отдыхает с дочерью в Греции.
Анфиса Чехова выиграла суд у отца:
Сегодня в моей жизни закрылся многолетний гештальт! Благодаря тому, что мы выиграли Суд, в результате которого, наконец, восторжествовала Справедливость! Моя мама, теперь может жить в квартире, принадлежащей ей по праву, не опасаясь, что в любой момент туда может въехать человек, который однажды ушел от нее к другой женщине, и оставил её растить дочь самостоятельно, без какой либо помощи и алиментов! Он съехал из муниципального жилья, дав обещание никогда на него не претендовать, но спустя более чем 25 лет, своё решение изменил! Речь идёт о моём папе, и о суде, который сегодня Катя Гордон и Юля Юдина - члены юридической команды «Гордон и сыновья» @Gordonsons.ru ВЫИГРАЛИ!!! Первое, что я сказала Кате, когда сегодня позвонила: «Твоя команда не просто выиграла суд, вы разрубили этот кармический узел! Теперь моя мама может вздохнуть свободно. Сегодня, фактически, у неё случился окончательный Развод» Юля, Катя, большое вам Человеческое СПАСИБО! Это не первый суд, который вы мне выигрываете! Но это самый важный выигрыш в жизни моей мамы! Мне очень жалко, что мой папа не захотел решить все вопросы мирным путём, мне очень жалко что в его сердце нет сострадания и любви, но он такой, какой есть, и Спасибо ему за то, что есть Я.
Виктория Дайнеко намекнула на новый роман: «Если девушка зовет ночью парня в бассеин, то есть вероятность, что ей просто нужно чтобы кто-то ее сфотографировал (в джакузи сильно наблюдательные ни разу небыли, сходите, там приятно)».
Иосиф Пригожин показал нежное фото с женой: «Брак заключенный на небесах».
Бритни Спирс похвасталась фигурой на фото с сыном.
Алла Довлатова станцевала с прекрасной Натальей Орейро:
Саша Савельева показала соблазнительное фото:
Фото: instagram