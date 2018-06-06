Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

6 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Марии Шукшиной

Arrows-left
Arrows-right
Reload
О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Любовь Толкалина вдохновенно рассказала об особенном дне:

Юлия Ковальчук записывает новую песню: «Новая песня...скоро...будет прям кайф... какая думаешь???»

Мария Шукшина похвасталась подарками от коллег: «Подарки от любимых коллег по случаю ухода на летние каникулы нашей программы ‘’В гости по утрам с Марией Шукшиной’’..... Теперь осталось дождаться только лета, и.... понеслась!)))»

Глафира Тарханова сменила имидж.

Денис Клявер показал и поздравил взрослую дочь от Евы Польны: «Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка! С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька. Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая! Ты безгранично талантливая девочка и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса».

Сергей Лазарев рассказал о будущей профессии сына.

Дана Борисова отдыхает с дочерью в Греции.

Анфиса Чехова выиграла суд у отца:

Сегодня в моей жизни закрылся многолетний гештальт! Благодаря тому, что мы выиграли Суд, в результате которого, наконец, восторжествовала Справедливость! Моя мама, теперь может жить в квартире, принадлежащей ей по праву, не опасаясь, что в любой момент туда может въехать человек, который однажды ушел от нее к другой женщине, и оставил её растить дочь самостоятельно, без какой либо помощи и алиментов! Он съехал из муниципального жилья, дав обещание никогда на него не претендовать, но спустя более чем 25 лет, своё решение изменил! Речь идёт о моём папе, и о суде, который сегодня Катя Гордон и Юля Юдина - члены юридической команды «Гордон и сыновья» @Gordonsons.ru ВЫИГРАЛИ!!! Первое, что я сказала Кате, когда сегодня позвонила: «Твоя команда не просто выиграла суд, вы разрубили этот кармический узел! Теперь моя мама может вздохнуть свободно. Сегодня, фактически, у неё случился окончательный Развод» Юля, Катя, большое вам Человеческое СПАСИБО! Это не первый суд, который вы мне выигрываете! Но это самый важный выигрыш в жизни моей мамы! Мне очень жалко, что мой папа не захотел решить все вопросы мирным путём, мне очень жалко что в его сердце нет сострадания и любви, но он такой, какой есть, и Спасибо ему за то, что есть Я.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Виктория Дайнеко намекнула на новый роман: «Если девушка зовет ночью парня в бассеин, то есть вероятность, что ей просто нужно чтобы кто-то ее сфотографировал (в джакузи сильно наблюдательные ни разу небыли, сходите, там приятно)».

Иосиф Пригожин показал нежное фото с женой: «Брак заключенный на небесах».

Бритни Спирс похвасталась фигурой на фото с сыном.

Алла Довлатова станцевала с прекрасной Натальей Орейро:

Саша Савельева показала соблазнительное фото:

🕊 by @vikablanco_me

Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
«Ювелирная работа, созданная в страстной любви»: Марина Газманова гордится красотой своей дочери
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
София Ротару поздравила красавицу-внучку и показала лишнее на фото
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой
«Это очевидно!»: поклонники уверены, что Пугачева объявила Бузовой войну из-за ревности к Киркорову