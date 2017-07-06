Поцелуи, приключения, воспоминания о детстве — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Аглая Тарасова отправилась за приключениями в Сербию. Ирина Хакамада показала улов: «Рыбалка на заливе Кандалакшском», — пояснила она. Дана Борисова показала новое фото из клиники. Екатерина Волкова показала семейную идиллию. А Инна Маликова — рассказала о детстве: «Если и бывает счастливое детство, то у меня было именно такое. За всю мою жизнь он только один раз попытался отшлепать меня по попе за что-то такое, за что я своего сына убила бы. Вообще о нем можно много говорить и много писать, но самое лучшее конечно, это знать его лично... А самый вышак - это быть его единственной дочкой! (Бро не в счет, пацан же). Как я счастлива (и уверена, что это точно не просто так), что я в какой-то степени продолжаю дело всей его жизни! Видимо, это должно было быть так! Наверное, только я, находившись рядом с пеленок, смогла понять и прочувствовать, что такое для него "Самоцветы" и все, что связанно с ними. Может, поэтому наш коллектив "Новые Самоцветы" и состоялся по-настоящему, что в него вложена вот эта честность, искренность и невероятная преданность своему делу, которая передалась мне от Отца».

Ксения Собчак осваивает модный вид йоги — на канатах. Анастасия Костенко решилась на перемены: «Короче, история о том, как Анастасия Ярославовна загорелась отрастить здоровые волосы закончилась неожиданной и небольшой сменой имиджа. Говорят, что когда человек хочет изменить свою жизнь - он идет обрезать волосы».

Анфиса Чехова и Эвелина Бледанс делятся фотографиями в купальниках. Похудевший Николай Басков тоже порадовал поклонниц «пляжной» фотографией: «Мгновения кайфа». А Тимати ест огромные бургеры и ни в чем себе не отказывает.

Мама Тимати поделилась новыми фотографиями внучки.