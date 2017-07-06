6 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Аглая Тарасова отправилась за приключениями в Сербию. Ирина Хакамада показала улов: «Рыбалка на заливе Кандалакшском», — пояснила она. Дана Борисова показала новое фото из клиники. Екатерина Волкова показала семейную идиллию. А Инна Маликова — рассказала о детстве: «Если и бывает счастливое детство, то у меня было именно такое. За всю мою жизнь он только один раз попытался отшлепать меня по попе за что-то такое, за что я своего сына убила бы. Вообще о нем можно много говорить и много писать, но самое лучшее конечно, это знать его лично... А самый вышак - это быть его единственной дочкой! (Бро не в счет, пацан же). Как я счастлива (и уверена, что это точно не просто так), что я в какой-то степени продолжаю дело всей его жизни! Видимо, это должно было быть так! Наверное, только я, находившись рядом с пеленок, смогла понять и прочувствовать, что такое для него "Самоцветы" и все, что связанно с ними. Может, поэтому наш коллектив "Новые Самоцветы" и состоялся по-настоящему, что в него вложена вот эта честность, искренность и невероятная преданность своему делу, которая передалась мне от Отца».
Ксения Собчак осваивает модный вид йоги — на канатах. Анастасия Костенко решилась на перемены: «Короче, история о том, как Анастасия Ярославовна загорелась отрастить здоровые волосы закончилась неожиданной и небольшой сменой имиджа. Говорят, что когда человек хочет изменить свою жизнь - он идет обрезать волосы».
Анфиса Чехова и Эвелина Бледанс делятся фотографиями в купальниках. Похудевший Николай Басков тоже порадовал поклонниц «пляжной» фотографией: «Мгновения кайфа». А Тимати ест огромные бургеры и ни в чем себе не отказывает.
Мама Тимати поделилась новыми фотографиями внучки.
Анита Цой сообщила рецепт творожной запеканки для стройных:
Добрый день, мои хорошие😊👋 Некоторые люди не любят творог, но вот в запеканках и сырниках данный продукт съедается за милую душу. Потому можно сделать это блюдо: Запеканка из творога. 450-550 гр. обезжиренного творога 1яйцо 3-4 ст.л. сахара 1 ст.ложку манки Перемешать все ингредиенты. Данную смесь запекаем в микроволновой печи или духовом шкафу 9 мин. Можно добавить корицу, ванилин, кусочки сухофруктов. На 2-3 порции. #завтрак #обед #ужин #запеканка #AnitaTsoy #AnitaTsoi #диета #пп #правильноепитание #зож #худеемвместе #худеем #мотивация #худеемправильно #худеемвкусно #diet
Публикация от Анита Цой (@anita.tsoy_health.beauty)
Владимир Пресняков показал фото с маленьким сыном. Курбан Омаров поделился забавным видеороликом о походе дочки к врачу.
Чулпан Хаматова опубликовала видео со смеющимися девочками:
А сексуальная Наталья Ионова поздравила всех с «днем поцелуев».
Фото: instagram.com