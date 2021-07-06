6 июля: самые интересные фото и видео в Instagram звезд

Елена Темникова очень переживает за своего питомца, который приходит в себя после нападения собак. А пока певица делится архивными кадрами с Нао.

Жасмин поделилась фотографией со своими детьми и домашним питомцем – лабрадором Рагнаром.

Юлия Барановская напугала поклонников жутким видео – телеведущая висит на дереве прямо над водопадом. Подписчики напомнили, что она еще нужна детям и попросили не рисковать собой.