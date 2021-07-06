6 июля: самые интересные фото и видео в Instagram звезд
Екатерина Вилкова делится кадром со съемок фильма – молодая актриса позирует с ведром.
Настя Ивлеева поделилась атмосферными фотографиями со своего путешествия в Петербург.
Валерия опубликовала кадр с «выездной дегустации» «Адской кухни» вместе с мужем Иосифом Пригожиным и ведущим шоу Константином Ивлевым.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @oldkavilochka
Елена Темникова очень переживает за своего питомца, который приходит в себя после нападения собак. А пока певица делится архивными кадрами с Нао.
Жасмин поделилась фотографией со своими детьми и домашним питомцем – лабрадором Рагнаром.
Юлия Барановская напугала поклонников жутким видео – телеведущая висит на дереве прямо над водопадом. Подписчики напомнили, что она еще нужна детям и попросили не рисковать собой.
Юлианна Караулова поделилась кадром, где она работает над новым треком, прямо с малышкой – ребенок спит рядом в коляске.
Катя Варнава наслаждается «целительным» средиземноморским климатом и демонстрирует прекрасный вкус.
Юля Савичева опубликовала неожиданное селфи в спортивном костюме и рассказала, как она вместе с мужем поддерживает прекрасную форму.
Дима Билан делится с поклонниками селфи и летит на отдых – для этого музыкант выбрал Анталью.
Мила Сивацкая поделилась отличным кадром на фоне моря – внимания заслуживает и женственный и нежный образ актрисы.
Фото: Instagram Елены Темниковой, Юлианны Карауловой, Насти Ивлеевой, Димы Билана, Милы Сивацкой, Валерии, Жасмин, Юлии Савичевой, Екатерины Вилковой, Кати Варнавы
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