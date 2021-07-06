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6 июля: самые интересные фото и видео в Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
6 июля: самые интересные фото и видео в Instagram звезд

Екатерина Вилкова делится кадром со съемок фильма – молодая актриса позирует с ведром.

Настя Ивлеева поделилась атмосферными фотографиями со своего путешествия в Петербург.

Валерия опубликовала кадр с «выездной дегустации» «Адской кухни» вместе с мужем Иосифом Пригожиным и ведущим шоу Константином Ивлевым.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Вилкова

Фото: @oldkavilochka

Елена Темникова очень переживает за своего питомца, который приходит в себя после нападения собак. А пока певица делится архивными кадрами с Нао.

Жасмин поделилась фотографией со своими детьми и домашним питомцем – лабрадором Рагнаром.

Юлия Барановская напугала поклонников жутким видео – телеведущая висит на дереве прямо над водопадом. Подписчики напомнили, что она еще нужна детям и попросили не рисковать собой.

Юлианна Караулова поделилась кадром, где она работает над новым треком, прямо с малышкой – ребенок спит рядом в коляске.

Катя Варнава наслаждается «целительным» средиземноморским климатом и демонстрирует прекрасный вкус.

Юля Савичева опубликовала неожиданное селфи в спортивном костюме и рассказала, как она вместе с мужем поддерживает прекрасную форму.

Дима Билан делится с поклонниками селфи и летит на отдых – для этого музыкант выбрал Анталью.

Мила Сивацкая поделилась отличным кадром на фоне моря – внимания заслуживает и женственный и нежный образ актрисы.

Фото: Instagram Елены Темниковой, Юлианны Карауловой, Насти Ивлеевой, Димы Билана, Милы Сивацкой, Валерии, Жасмин, Юлии Савичевой, Екатерины Вилковой, Кати Варнавы

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