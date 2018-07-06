6 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Время-то не бежит...а просто скачет галопом. В моей кухне уже такой здоровяк ходит», — удивилась Анфиса Чехова тому, как вырос ее сын Солик.

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