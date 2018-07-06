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6 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Бритни Спирс опубликовала милое фото с бойфрендом. Анастасия Стоцкая показала как выглядит в купальнике. Мария Шумакова рассказала, как была содержанкой:

О заботе и деньгах.💍👙 Во вчерашнем посте больше всего дискуссий вызвало «скупить половину ЦУМ-а». Как и обещала, делюсь своим мнением: должен ли мужчина заботиться о женщине финансово? Первое: в этой жизни никто никому ничего не должен. Я была трижды в серьёзных отношениях. Первые отношения: мы были совсем дети, только закончили институт. Меня совершенно не печалили финансовые невзгоды, мы жили искусством и нашими чувствами. Через пару лет «идиллия» подошла к логическому концу, мне захотелось нечто более весомое. Вторые отношения были по большой любви, я бы сказала даже болезненной. Отношения были партнёрские. Мы оба примерно одинаково зарабатывали, немного и немало. Все бытовые хлопоты: аренда квартиры, хозяйственные траты мой избранник брал на себя, а я наслаждалась жизнью, совершенно не мечтала о сумках -часах за миллион и была бесконечна счастлива в любви. В какой-то момент определённая стабильность рухнула: на меня свалилась вся финансовая ответственность за наш быт и неожиданное руководство общим бизнесом. К этому я была не готова и отношения закончились. Третья история была противоположная. Человек старше меня, с крепким бизнесом и нервами. Когда мы познакомились, я прибывала в состоянии «между съёмок» и с трудом понимала, как жить дальше. Бархатным голосом, будущий любимый, без каких либо моих жалоб и просьб, обещал взять все мои хлопоты на себя. Год прекрасных отношений. Помимо материальной составляющей, мы просто любили друг друга. Однако, вновь кризис и мой возлюбленный заявляет, что единственное, что меня интересует это финансы, конечно же. Это было не так. Спорить и что-то доказывать желания не было. И вот на опыте трёх, совершенно разных историй я поняла. Только я сама должна уметь позаботиться о себе! Безусловно, это естественно, когда любимый хочет сделать нечто приятное. Но даже если мой будущий избранник будет из рода Рокфеллеров хочется преуспевать и взращивать свою независимость. Не меряясь с мужчиной «кто круче?», а исключительно душевного спокойствия ради. А вы что думаете? Чего ждёте от избранника?

Публикация от Маша Шумакова (@shumakova_masha)

«Время-то не бежит...а просто скачет галопом. В моей кухне уже такой здоровяк ходит», — удивилась Анфиса Чехова тому, как вырос ее сын Солик.

Пинк показала забавное семейное фото. Юлия Барановская выложила романтическое фото с детьми. Анна Седокова растрогала поклонников:

Фото: instagram

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