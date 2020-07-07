6 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
В понедельник, 6 июля, мир праздновал Всемирный день поцелуя — и многие звезды делились нежными фотографиями.
Светлана Бондарчук показала трогательное фото с питомцами. Софья Эрнст опубликовала домашнее селфи: «Никакой косметики и любимый халатик». Настя Каменских показала фото поцелуя с Потапом: «Когда-то прочитала, что нужно целовать близких минимум 5 раз в день! Хотя обычно я перевыполняю план. Надеюсь, вы тоже». Алексей Ягудин тоже поделился нежностью.
Александр Кокорин показал фото с сыном. Евгений Папунаишвили — с дочкой: «Вот прям чувствуется, какое удовольствие получает от мороженого! Вся в папу».
Глафира Тарханова поделилась сладким рецептом:
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🔥ТРАЙФЛ💥 Бегом готовить, эту вкуснятину!!! По поводу и без, для друзей, родных и для себя❤️ Лучше начать вечерком, утром десерт пропитается и будет ждать Вас во всей вкусноте!!! 😋 Говорят рецепту около 400 лет 💥 ДЛЯ БИСКВИТА: 🎈3 яйца 🎈100гр сахара 🎈100гр муки 🎈6гр разрыхлителя (у меня 1/2ч.л.соды) 🎈25гр какао 🤓взбить сахар и яйца 5мин (У меня не оказалось миксера, блендер тоже норм) 🤓смешиваем: муку, какао, разрыхлитель 🤓просеиваем сухую смесь в яличную, аккуратно перемешиваем; переливаем тесто в форму для выпечки. 🤓выпекаем 20мин при 180гр. 🤓даём бисквиту остыть и нарезаем кубиками. 💥 ДЛЯ КРЕМА: 🎈250гр слив.творожный сыр (в сторис выложу какой люблю использовать я😉) 🎈300мл сливок 33% 🎈80гр сахарной пудры 🤓взбиваем холодные сливки в чистой, сухой посуде до пиков, начинать с маленькой скорости. 🤓добавляем в сливки творожный сыр и пудру - взбиваем. 💥 ДЛЯ ПРОСЛОЙКИ: 🎈Малина (очень вкусно, дети были в восторге, в этот раз, у меня клубника и черешня) Можно банан или др. фрукты или ягоды 💥 ТОРТ: 🤓Форму смазываем небольшим количеством крема, затем укладываем кусочки бисквита 🤓бисквит смазываем кремом , выкладываем 🍓 или фрукты 🤓у меня было 2 слоя бисквита, все неровности сверху сглаживаем кремом. 🤓убираем десерт в холодильник на часок, чтобы крем застыл перед тем как все полить шоколадом. 💥 ШОКОЛАДНЫЙ ГАНАШ: 🎈300гр шоколада 🎈120мл сливок 33% 🤓растапливаем шоколад на водяной бане, немного дать остыть, добавляем подогретые немного сливки - перемешиваем. 🤓поливаем наш тортец, посыпаем орешками (у меня НЕ солёные фисташки) или кокосовой стружкой. 🔥ОСТАВЛЯЕМ ДЕСЕРТ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ НА НОЧЬ, чтобы бисквит пропитался. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! P.s.: рецепт обнаружила у @helen_anoshko спасибо😉
Сергей Безруков показал трогательное видео с детьми:
Анастасия Костенко сфотографировалась с дочками на стадионе: «Сегодня такой замечательный день! Во-первых, нашей младшенькой, Евочке, сегодня исполнилось 5 месяцев и я до сих пор не могу в это поверить. Она у нас старательная, улыбчивая близким и серьезная для всех! Переворачивается, по-пластунски добирается до своего места назначения, пытается поддержать со мной диалог (так мелодично распевается) и самое главное — дает нам спать (единственное, чем она похожа на Милашку). Еще пахнет молочком и такая вкусная. Настоящая булочка! Ну а во-вторых, Милаша впервые побывала на футболе. Я просто умерла от счастья, когда она увидела нашего папу, когда он вышел на поле, захлопала в ладоши и с восхищением всех поставила в известность, что "папа там". В-третьих, столько новых друзей появилось у нее и все почти ровесники. Настоящий детский садик. Так что все остались довольны. Почти все. Думаю, что охранники, стоявшие внизу и бесконечно перебрасывающие нам обратно игрушки, мысленно пожелали нам в следующий раз оставить детей дома».
Мария Машкова поделилась переживаниями и мыслями в связи с коронавирусом:
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Месяц назад я запретила себе читать новости и статистику про COVID-19, а стала медитировать😳🙉. Сегодня не выдержала. И вдруг первое, что выскочило-это большая статья про то, как важна психическая сохранность в этот период. То, что в моменты психической энтропии помогает спорт, я уже знала и практиковала. А вот медитаций избегала, так как считала, что моему беспокойному мозгу это не потянуть. Начала с 5 минут в день. Сегодня уже 20.🧘🧘🧘 Самостоятельно истерику мыслей в голове пока остановить не могу, пользуюсь помощью Isha Kriya(моя любимая “i am not the body, I am not even the mind“) и Мариса Пиар(любимая “installing inner cheerleader“) Медитации бесплатные и их миллионы на просторах интернета. Рекомендую попробовать. Много раз начинала и бросала. Эффект увидела только тогда, когда совершила эксперимент и стала делать ежедневно. Ничего нового-тот же классический 21 день, который позволяет человеку привыкнуть( и отвыкнуть, кстати))) от чего и к чему угодно. Можно начать с трёх минут, но ежедневных. Проще всего первым делом с утра, сидя в кровати🤟 #i #am #not #the #body #i #am #not #even #the #mind
Александр Васильев показал свежий ремонт в своей квартире:
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Дорогие друзья! С радостью делюсь с вами изображениями интерьеров моей квартиры, которая находится в городе Зеленоградске (бывшем Кранце) в Калининградской области. Делаю это не в целях похвальбы и хвастовства, а в целях воспитания вкуса и примера - как в некогда руинированной коммуналке можно воссоздать аутентичное пространство серебряного века. Буду рад советам и комментариям! ⠀ ⠀ #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict
Ксения Собчак опубликовала фото с мужем на закате: «Лето. Комары. Любофф))))».
Фото и видео: Instagram/@a030aa/@sofyapavlovna/@kamenskux/@alexei.yagudin/@kokorin9/@e_papunaishvili/@kostenko.94/@xenia_sobchak/@s_bezrukov/@masha_mashkova_official/@glafiratarhanova/@alexandre_vassiliev
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