6 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Костенко сфотографировалась с дочками на стадионе: «Сегодня такой замечательный день! Во-первых, нашей младшенькой, Евочке, сегодня исполнилось 5 месяцев и я до сих пор не могу в это поверить. Она у нас старательная, улыбчивая близким и серьезная для всех! Переворачивается, по-пластунски добирается до своего места назначения, пытается поддержать со мной диалог (так мелодично распевается) и самое главное — дает нам спать (единственное, чем она похожа на Милашку). Еще пахнет молочком и такая вкусная. Настоящая булочка! Ну а во-вторых, Милаша впервые побывала на футболе. Я просто умерла от счастья, когда она увидела нашего папу, когда он вышел на поле, захлопала в ладоши и с восхищением всех поставила в известность, что "папа там". В-третьих, столько новых друзей появилось у нее и все почти ровесники. Настоящий детский садик. Так что все остались довольны. Почти все. Думаю, что охранники, стоявшие внизу и бесконечно перебрасывающие нам обратно игрушки, мысленно пожелали нам в следующий раз оставить детей дома».

Мария Машкова поделилась переживаниями и мыслями в связи с коронавирусом: