6 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
В твоей голове рождаются самые невероятные идеи, и касаются ли они творчества или повседневной жизни, ты никогда не сворачиваешь с намеченного пути и зажигаешь своей энергией всех, кто рядом. Ты живёшь в сумасшедшем ритме, но успеваешь замечать жизнь и находить удовольствие в каждом дне. И пусть так будет всегда. Создавай, вдохновляй, достигай, люби, радуйся и будь счастлив!! Я безумно горжусь тобой и искренне люблю все, что ты делаешь. Я твой главный болельщик! Ты мое сильное плечо! С Днём Рождения! ❤️❤️❤️