О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Собчак прибыла в США: «Пришла к Трампу. Опаздывает». Анна Шульгина порадовала милым снимком с собачкой: «Мы похожи? Говорят, собаки похожи на своих хозяев». Наталья Водянова с сыном ждут весну: «За снегом уже прячется весна. Все будет».

Игорь Николаев поздравил Константина Эрнста с 57-летием. Надежда Михалкова поделилась архивной фотографией с сестрой Анной. Стас Костюшкин — семейной фотографией: «ХО-Ро-Шо!!!!! #любимаяжена #сынок #собака #какойтомужик».

Алана Мамаева продемонстрировала сложную позу: «Когда "загнуло"». Анастасия Костенко скучает по мужу и делится снежными снимками: «Как прекрасен этот мир, посмотри...»

Дима Билан показал забавное видео:

Леонид Агутин похвастался дочкой:

Дочь...

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)

Тимати показал, как играет с наследницей:

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов поучаствовали в съемках ТВ-шу: «Примерно в такой атмосфере проходили сегодня съемки нового сезона "Где логика", скоро на любимом ТНТ проверим нашу с #ББ логику».

Чулпан Хаматова показала, что происходит за кулисами:

Анастасия Заворотнюк поделилась романтической фотографией и поздравила мужа:

В твоей голове рождаются самые невероятные идеи, и касаются ли они творчества или повседневной жизни, ты никогда не сворачиваешь с намеченного пути и зажигаешь своей энергией всех, кто рядом. Ты живёшь в сумасшедшем ритме, но успеваешь замечать жизнь и находить удовольствие в каждом дне. И пусть так будет всегда. Создавай, вдохновляй, достигай, люби, радуйся и будь счастлив!! Я безумно горжусь тобой и искренне люблю все, что ты делаешь. Я твой главный болельщик! Ты мое сильное плечо! С Днём Рождения! ❤️❤️❤️

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Фото: instagram