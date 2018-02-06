О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Собчак прибыла в США: «Пришла к Трампу. Опаздывает». Анна Шульгина порадовала милым снимком с собачкой: «Мы похожи? Говорят, собаки похожи на своих хозяев». Наталья Водянова с сыном ждут весну: «За снегом уже прячется весна. Все будет».

Игорь Николаев поздравил Константина Эрнста с 57-летием. Надежда Михалкова поделилась архивной фотографией с сестрой Анной. Стас Костюшкин — семейной фотографией: «ХО-Ро-Шо!!!!! #любимаяжена #сынок #собака #какойтомужик».

Алана Мамаева продемонстрировала сложную позу: «Когда "загнуло"». Анастасия Костенко скучает по мужу и делится снежными снимками: «Как прекрасен этот мир, посмотри...»

Дима Билан показал забавное видео: