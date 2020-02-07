6 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Лена Захарова показала милоефото с котиком: «Вот такое селфи с партнером по съёмочной площадке».
Вера Брежнева отдыхает в открытом бассейне.
Кристина Асмус — тоже: «Так, фотка с Эйфелевой башней есть, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак. Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана».
Светлана Лобода процитировала Шэрон Стоун: «"Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее". Надеюсь Вы также считаете, девочки».
Надежда Сысоева тоже показала фото из путешествия: «Машина мечты. Город мечты. И скромно я».
Ирина Дубцова показала часть рабочего процесса: «Снимаем @damir_zhukenov @elenaball19 @nik_ulya @i_kirsta #любимаяработа #хочумогуделаю #иринадубцова #дубцова».
Лена Перминова пожаловалась: «Почему у меня не получается также круто делать себе мейк?»
«Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет», — Яна Рудковская наслаждается зимой.
Маргарита Суханкина поделилась фотографиями с Максимом Галкиным: «Время летит неумолимо, события 20 летней давности, порой, кажется были только вчера.... Максим так здорово пообщаться спустя столько лет».
Анна Нетребко показала фото молодого мужа: «Из архивов прошлого! Моя любовь, Юси сегодня 10 лет, как ты дебютировал на Большой сцене, как профессионал».
Милла Йовович показала нежное фото мужа с дочкой
Ида Кехман посвятила мужу короткий стишок: «Когда ты навострил лыжи, Ты стал мне родней и ближе».
Наташа Королева побывалана выставке Сальвадора Дали.
Фото и видео: instagram
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