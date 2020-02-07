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6 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елены Захаровой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Лена Захарова показала милоефото с котиком: «Вот такое селфи с партнером по съёмочной площадке».

Вера Брежнева отдыхает в открытом бассейне.

Кристина Асмус — тоже: «Так, фотка с Эйфелевой башней есть, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак. Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана».

Светлана Лобода процитировала Шэрон Стоун: «"Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее". Надеюсь Вы также считаете, девочки».

Надежда Сысоева тоже показала фото из путешествия: «Машина мечты. Город мечты. И скромно я».

Ирина Дубцова показала часть рабочего процесса: «Снимаем @damir_zhukenov @elenaball19 @nik_ulya @i_kirsta #любимаяработа #хочумогуделаю #иринадубцова #дубцова».

Лена Перминова пожаловалась: «Почему у меня не получается также круто делать себе мейк?»

«Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет», — Яна Рудковская наслаждается зимой.

Маргарита Суханкина поделилась фотографиями с Максимом Галкиным: «Время летит неумолимо, события 20 летней давности, порой, кажется были только вчера.... Максим так здорово пообщаться спустя столько лет».

Анна Нетребко показала фото молодого мужа: «Из архивов прошлого! Моя любовь, Юси сегодня 10 лет, как ты дебютировал на Большой сцене, как профессионал».

Милла Йовович показала нежное фото мужа с дочкой

Ида Кехман посвятила мужу короткий стишок: «Когда ты навострил лыжи, Ты стал мне родней и ближе».

Наташа Королева побывалана выставке Сальвадора Дали.

Фото и видео: instagram

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