6 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Захарова показала милоефото с котиком: «Вот такое селфи с партнером по съёмочной площадке».

Вера Брежнева отдыхает в открытом бассейне.

Кристина Асмус — тоже: «Так, фотка с Эйфелевой башней есть, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак. Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана».

Светлана Лобода процитировала Шэрон Стоун: «"Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее". Надеюсь Вы также считаете, девочки».

Надежда Сысоева тоже показала фото из путешествия: «Машина мечты. Город мечты. И скромно я».

Ирина Дубцова показала часть рабочего процесса: «Снимаем @damir_zhukenov @elenaball19 @nik_ulya @i_kirsta #любимаяработа #хочумогуделаю #иринадубцова #дубцова».