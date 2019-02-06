6 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

43-летняя Тина Канделаки нежно поздравила молодого мужа:
С Днём Рождения! С тобой по прежнему хочется говорить до утра, есть, пить, гулять, заниматься спортом, смеяться, строить планы и путешествовать! Давай не будем останавливаться и дальше. С тобой все обычное становится настолько интересным, что кажется не было этих 10 лет, и мы только начинаем жить. Love u, февралик)
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поделились настроением:
Певица МакSим показала новое видео со старшей дочкой: «А что вы неожиданно открываете в своих детях?»
38-летняя Анна Семенович рассказала о голодании:
Дорогие мои, спасибо вам , что поддерживали меня все три дня пока я голодала !!! Благодаря вам я справилась 💪🏼 и скинула 2,5 кг 🤪 Сегодня я выхожу из голода, это необходимо для организма☝🏼 Очень вредно после голода сразу начинать плотно есть, сначала несколько дней нужно посидеть на легких кашах и смузи, это важно 💋Я до конца недели буду есть легкую пищу без соли и сахара, никакого алкоголя и мучных изделий, моя цель сбросить ещё пару кг! Но после того , как я сброшу вес- его надо закрепить и пару недель очень сильно следить за питанием. Буду есть много овощей( не сырых, термически обработанных) , рыбу , индейку , курицу, творог и фрукты ( только в первой половине дня)🤪 Кто со мной?😉 Вы меня все спрашиваете где я проходила голодание и все процедуры, которые мне помогают избавиться от лишней воды и наеденных в отпуске кг! Вечером вам все расскажу 😉 , а пока пишите , кто со мной на ЗОЖЕ?👇🏼 #анясеменович #зож #здоровье #позитивщики❤️❤️❤️
41-летняя Анфиса Чехова показала архивное фото:
Повеселить вас еще немного? Фото из серии «Мои 90-е»🤦🏻♀️😂 В костюмах на выступлении своей группы «Безумные светлячки»😂 На теле еще ни одной татуировки, а в голове ни одной мудрой мысли. Это был тот период, когда я зверски всхуднула на опасных для жизни тайских таблеточках. Но продержалась недолго. Через год уже была на 30 кг больше☺️ Обещаю, найти как-нибудь снимки более раннего и позднего периода😉 #мои90е #поволнаммоейпамяти #какмолодымыбыли
39-летняя Елена Подкаминская показала, как занимается йогой и принимает сложные позы: «Да пребудет со мной моя минута тишины».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram