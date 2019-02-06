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6 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина и Сосо Павлиашвили

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

43-летняя Тина Канделаки нежно поздравила молодого мужа:

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поделились настроением:

Певица МакSим показала новое видео со старшей дочкой: «А что вы неожиданно открываете в своих детях?»

38-летняя Анна Семенович рассказала о голодании:

Дорогие мои, спасибо вам , что поддерживали меня все три дня пока я голодала !!! Благодаря вам я справилась 💪🏼 и скинула 2,5 кг 🤪 Сегодня я выхожу из голода, это необходимо для организма☝🏼 Очень вредно после голода сразу начинать плотно есть, сначала несколько дней нужно посидеть на легких кашах и смузи, это важно 💋Я до конца недели буду есть легкую пищу без соли и сахара, никакого алкоголя и мучных изделий, моя цель сбросить ещё пару кг! Но после того , как я сброшу вес- его надо закрепить и пару недель очень сильно следить за питанием. Буду есть много овощей( не сырых, термически обработанных) , рыбу , индейку , курицу, творог и фрукты ( только в первой половине дня)🤪 Кто со мной?😉 Вы меня все спрашиваете где я проходила голодание и все процедуры, которые мне помогают избавиться от лишней воды и наеденных в отпуске кг! Вечером вам все расскажу 😉 , а пока пишите , кто со мной на ЗОЖЕ?👇🏼 #анясеменович #зож #здоровье #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

41-летняя Анфиса Чехова показала архивное фото:

39-летняя Елена Подкаминская показала, как занимается йогой и принимает сложные позы: «Да пребудет со мной моя минута тишины».

Иосиф Пригожин не устает восхищаться 50-летней Валерией: «Ну как не восхищаться такой девушкой? Ну как может сочетаться в человеке столько качеств: ум,красота,талант,целеустремлённость, преданность? Спортсменка и настоящий друг. Берём пример и ориентируемся».

Ирина и Сосо Павлиашвили отправились в Париж.

Елена Захарова и Лиза Арзамасова примерили черные парики. «Моя Марина "Озноб" отрицательные роли играть всегда интереснее», — написала первая. «Послезавтра, 8 февраля, играем "Камень" в театре Наций. До встречи», — анонсировала вторая.

Анастасия Решетова вернулась в дом Тимати в новом статусе: «Волк никогда не станет домашним питомцем», — загадочно написала она.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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