6 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

39-летняя Елена Подкаминская показала, как занимается йогой и принимает сложные позы: «Да пребудет со мной моя минута тишины».

Иосиф Пригожин не устает восхищаться 50-летней Валерией: «Ну как не восхищаться такой девушкой? Ну как может сочетаться в человеке столько качеств: ум,красота,талант,целеустремлённость, преданность? Спортсменка и настоящий друг. Берём пример и ориентируемся».