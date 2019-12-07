6 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Михалкова-Кончаловская поделилась опытом использования маски для губ: «Согласна, выгляжу как джокер... Зима все же... нужно увлажняться и все такое. Вчера в магазине увидела и подумала.....ооо, вот эта хрень бессмысленная мне очень нужна.... Только, с этой штукой на губах даже кофе утренний не выпить».

Елена Летучая, которая накануне отметила День Рождения, похвасталась идеальной фигурой в купальнике: «Утро после празднования».

Сергей Лазарев и Полина Гагарина иронизируют над слухами о своем романе. «Закулисами музыкальной премии "Виктория" с прекрасной Полиной.... Полинка, я не стал выкладывать остальные фото», — написал певец. «Их выложу я! Пффф! Жди», — ответила певица.