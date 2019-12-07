6 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Мария Михалкова-Кончаловская поделилась опытом использования маски для губ: «Согласна, выгляжу как джокер... Зима все же... нужно увлажняться и все такое. Вчера в магазине увидела и подумала.....ооо, вот эта хрень бессмысленная мне очень нужна.... Только, с этой штукой на губах даже кофе утренний не выпить».
Елена Летучая, которая накануне отметила День Рождения, похвасталась идеальной фигурой в купальнике: «Утро после празднования».
Сергей Лазарев и Полина Гагарина иронизируют над слухами о своем романе. «Закулисами музыкальной премии "Виктория" с прекрасной Полиной.... Полинка, я не стал выкладывать остальные фото», — написал певец. «Их выложу я! Пффф! Жди», — ответила певица.
Марина и Олег Газмановы поделились романтическим видео с премии:
Мария Погребняк рассказала об одном из первых романтических путешествий:
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Первый наш отдых на ГОА)! Родители меня отпустили по доверенности! Доверили своё сокровище Паше) Я, думаю, вы, зная меня, уже понимаете, что без приключений не обошлось) Наш первый день) Мы проснулись поздно, часов в 12! Пошли кушать и осматривать территорию) все было очень сказочно красиво! Далее... приблизительно в 16-00 спустились к пляжу, а там никого! Ну мы и обрадовались) Круто - одни)))) На счёт раз, два, три побежали в воду) Дурачились, смеялись! И все реально было замечательно до тех пор, пока мы не решили плыть обратно..... первый поплыл Паша, я отстала! Он мне кричит: догоняй А я не могу, не получается! Я стараюсь изо всех сил грести сильнее, но меня относит все дальше от берега. У меня начинается паника, заливаюсь слёзами! Силы заканчиваются..... Паша возвращается за мной, пытается меня толкнуть вперёд, но течением меня опять уносит назад....... Мы с радостью позвали бы на помощь, но никого, ни души на пляже! Еле-еле Паша вытащил меня и себя! После мы минут 30 просто лежали на песке, не могли отдышаться! По возвращению в отель нам сказали, что в 16:00 начинается отлив! Купаться запрещено! Вот так прошёл наш первый день на ГОА) На самом деле, я могу о своих приключениях рассказывать часами, у меня каждый день, что-то происходит🙈 Поэтому я для вас решила написать книгу! Книгу о моих приключениях! У меня есть грустные истории, есть смешные, истории-анекдоты, истории-кошмары, идиотические истории, глупые, неприятные, лирические, нежные… И всеми ими я поделюсь с вами❤
Максим Виторган показал милое фото сыновей: «Братская помощь #платон&даниил».
Светлана Зейналова примерила новогодний образ: «Снегурочки желают хорошего Нового года. Исполняем желания, но не все. Дарим подарки только испорченным мальчикам и дерзким девочкам. Приходим не во время. Ноги не вытираем. Готовы выпить за Новый год».
Фото и видео: instagram
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