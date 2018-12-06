6 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова рассказала о дружбе в профессии: «Как видите, мы с Алёной Хмельницкой дружим не только в кино!) Вообще, я с огромным уважением отношусь к артисткам, которые достаточно давно в профессии, по сию пору востребованы, а главное, фантастически хорошо выглядят! И плюс ко всему, имеют детей и счастливы в личной жизни! Аленка, лав ю!»

Певица МакSим радуется успехам дочери. Елена Захарова благодарит Бога за дочку: «Нам сегодня Год!!! Господи Спасибо за самое главное Счастье в моей жизни!! Слава Богу за все!!!»

Анна Седокова тоже наслаждается материнством: «Меня так крепко еще никто из мужчин ее держал) Я его носила на ручках, потом опустила на пол, смотрим в окно снег, а он одной рукой что-то показывает, а второй держит меня, чтобы я не ушла)))) Спать хочется если честно безумно. 24 часа съемочный день у моей Богини @galichida закончился лишь 5 часов назад, но я услышала, что Гектор вернулся с занятий и все. Не могу позволить себе лежать, пошли в машинки и карточки играть, а теперь Ма (я) уложила Гектора спать и легально есть тоже пару часов поспать. Или посмотреть фильм. Или нового @yurydud. Ну все. Просто минутка слабости и счастья контрой захотелось с вами поделиться».

Ирена Понарошку показала и рассказала, как проходят ее дни с младенцем: «Офис ИП Понарошку теперь выглядит так. Рабочий день начинается в 6 утра. Зато обеденных перерывов штук 12! Иногда, правда, Младший Научный Сотрудник может облажаться прямо на рабочем месте, но генеральный директор считает, что это повод для умиления, радости и внепланового корпоративного праздника».

Джери Холлиуэлл показала очень старую фотографию Spice Girls.