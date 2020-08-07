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6 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Натали

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Натали похвасталась маникюром в цвет болгарского перца.

Олеся Судзиловская рассказала, где могут встретиться «деревенские» – только на рынке! – и показала селфи с Гариком Харламовым.

Анна Хилькевич впервые побывала на косметическом производстве.

Анна Нетребко показала красавицу-свекровь и поздравила ее с днем рождения: «С Днём Рождения, Дорогая Шафига Ханум! Спасибо Вам за прекрасных детей! Оставайтесь всегда такой молодой и красивой! Мы Вас очень любим и скучаем!!!».

Елена Валюшкина и Алена Шишкова показали новые фото с дочками.

Пока Эммануил Виторган занят на съемках, его супруга с дочками наслаждаются красивой природой и дышат «сосновым воздухом».

Светлана Бондарчук светится от счастья рядом с женихом, а Аглая Тарасова показала нежное селфи с сестрой.

Фото: Instagram/@a030aa

Кроме того, Светлана поделилась хитростью, как визуально удлинить ноги – все дело в особом ракурсе съемки.

Ингеборга Дапкунайте и Яна Поплавская радуются возобновлению театральных репетиций.

А как вы провели день?

Фото и видео: Instagram

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