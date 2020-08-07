6 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Натали похвасталась маникюром в цвет болгарского перца.
Олеся Судзиловская рассказала, где могут встретиться «деревенские» – только на рынке! – и показала селфи с Гариком Харламовым.
Анна Хилькевич впервые побывала на косметическом производстве.
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Боже, какая я счастливая.... у меня такая интересная работа, такая разноплановая🤗 и я безумно благодарна Вселенной и всем вам, мои родные души, за эти возможности, что появляются в моей жизни 🥳😍 и я это все люблю и хочу))) я с удовольствием смотрю все новое, узнаю, спрашиваю, читаю, интересуюсь🙌🏻 Вот например, сегодня я впервые побывала на производстве декоративной косметики))) для мальчиков это наверное, не так впечатляюще как для девочек🤗 Масштабы потрясают🤯🙈 когда-то я хотела свой небольшой нефтяной заводик, а потом пошла в театральный;))) на видео в карусели как раз про это😂 клептоманией не страдаю- а вот пошутить люблю😎😆
Анна Нетребко показала красавицу-свекровь и поздравила ее с днем рождения: «С Днём Рождения, Дорогая Шафига Ханум! Спасибо Вам за прекрасных детей! Оставайтесь всегда такой молодой и красивой! Мы Вас очень любим и скучаем!!!».
Елена Валюшкина и Алена Шишкова показали новые фото с дочками.
Пока Эммануил Виторган занят на съемках, его супруга с дочками наслаждаются красивой природой и дышат «сосновым воздухом».
Светлана Бондарчук светится от счастья рядом с женихом, а Аглая Тарасова показала нежное селфи с сестрой.
Фото: Instagram/@a030aa
Кроме того, Светлана поделилась хитростью, как визуально удлинить ноги – все дело в особом ракурсе съемки.
Ингеборга Дапкунайте и Яна Поплавская радуются возобновлению театральных репетиций.
А как вы провели день?
Фото и видео: Instagram
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