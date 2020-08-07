6 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Валюшкина и Алена Шишкова показали новые фото с дочками.

Пока Эммануил Виторган занят на съемках, его супруга с дочками наслаждаются красивой природой и дышат «сосновым воздухом».

Светлана Бондарчук светится от счастья рядом с женихом, а Аглая Тарасова показала нежное селфи с сестрой.