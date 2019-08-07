6 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юсиф Эйвазов навестил маму: «Поздравляли Мамочку с юбилеем!!! 75!!!! Здоровья тебе, счастливых лет, прекрасного настроения! Спасибо за то что ты в нас вложила, за то что привила очень важные жизненные принципы и очень важные качества которыми должен обладать человек! Был очень счастлив видеть свою большую, любимую, красивую семью, братьев, сестер, тетушек. Очень скучали».

«Я на Родине❤️#псков#дети#мама#папа#ура#друзья», — написала Юлия Пересильд.

Анна Михалкова поделилась любимым рецептом: «Как я люблю этот момент когда все почти готово! Есть минута сделать вдох.... выдох .... и приготовиться швырять все на сковородку, пока все остальные начинают выпивать белое холодное вино и кормить с ложек супом самых маленьких)) #яумеювоспитыватьмонстров UPD я никогда не выкладываю рецепты и не пишу про еду, для этого есть более авторитетные люди, но раз уж все просят... обжариваете на оливковом масле креветки, добавляете зеленый лук, репчатый лук, Чили, зелёный горошек, консервированную белую фасоль, тушите 5 мин, добавляете мелко нарезанные 4-5 помидоров, цедру и сок одного лимона и нарезанную зелень (у меня петрушка и кинза)... ну и фсе) зеленый горошек - mangetouts- опция заменяемая на спаржу, зеленую фасоль и тд».

Анна Седокова поделилась милым видео: «Мы уже беседы беседуем и повторяем за сестрой! Во всю. И это невероятно забавно! #ГЕКТОР выстраивает логические цепочки и там, где у него #лодка , там всегда и #алаба #корабль Вообще слушает так только Монику. Только после нее все повторяет. Не понимаю, как мы расстанемся. Уже договорились с папой Мо, что все приедем в гости. Вот радость то будет 😂 У папы ) А мы всегда счастливы. Мы же вместе. А что еще нужно. Итак, у Гектора официально начался мой любимый возраст от 2-5. Период первых больших слов и проявления настоящего характера. Говорят, японцы ничего не запрещают до 5 лет. Я вот думаю, если ему ничего не запрещать, как быстро наш дом превратиться в подверженную крепость».