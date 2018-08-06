6 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Олег Газманов показал свое хобби: «Вот стоит мой #флот мои #supboard мои досочки. Готовлюсь к походу)))». Татьяна Навка и певица Жасмин занимаются йогой — первая уже давно, а вторая только начинает. Анна Нетребко дегустирует экзотические блюда: «Бразильские вкусняшки, куплены на улице! Улёт!»