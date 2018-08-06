logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

6 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Фото из Instagram Кристины Асмус

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Олег Газманов показал свое хобби: «Вот стоит мой #флот мои #supboard мои досочки. Готовлюсь к походу)))». Татьяна Навка и певица Жасмин занимаются йогой — первая уже давно, а вторая только начинает. Анна Нетребко дегустирует экзотические блюда: «Бразильские вкусняшки, куплены на улице! Улёт!»

Юлия Высоцкая рассказала анекдот «с перчинкой»:

Светлане Бондарчук подарили похожую на нее куклу. Виктория Дайнеко показала, какой видит ее дочь.

Мария Погребняк показала, что стоит за красивыми кадрами:

Кристина Асмус и Гарик Харламов уехали с дочерью на море. Ани Лорак, Дмитрий Тарасов, Игорь Николаев и Сергей Безруков тоже проводят время с наследницами.

Марьяна Спивак поделилась архивными фотографиями:

Тимати отправился на долгие каникулы с дочкой: «До Сентября просьба не беспокоить». Мадонна показала подросших младших детей.

Оьга Орлова рассказала историю своей любимицы:

Скоро будет год, как у меня появилась Ася... Я увидела её фото в инстаграм с хештэгом #сара_с_октябрьской , её подобрали возле метро, и ей нужна была временная передержка. Она была настоящим скелетом с большими ушами и отвратительным запахом. Я как раз решила до сентября пожить на даче, поэтому согласилась помочь. Думала, возьму на месяц, откормлю, привью, стерилизую, социализирую, и найду ей самый лучший дом среди своих подписчиков. Но, всё вышло по-другому... Ася была крайне пуглива и недоверчива. Шли дни, и я видела, как собака с самыми грустными глазами выбрала меня предметом своего обожания. Она спала только со мной, утром , когда я умывалась, она ложилась так, чтобы её голова была на моей ноге, во время завтрака - она всегда устраивалась у меня в ногах. Ей был очень важен тактильный контакт со мной. Уж не знаю что у неё было в жизни «ДО», но шрамы на её голове подсказывали, что мало хорошего... По прошествии двух недель, я поняла ,что не смогу отдать её в другую семью , потому что это будет предательство... Вот так Ася стала домашней. Через пару недель- уже год. Но ничего в её преданности не поменялось. Иногда, проснувшись ночью, я вижу как она молча смотрит на меня, и в её грустных глазах- бесконечная любовь ко мне... В этот момент я вспоминаю слова Вишневского: «Боже, помоги мне быть таким человеком, каким считает меня моя собака!»

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
Гид по мороженому: какое лакомство едят в разных странах