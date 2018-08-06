6 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Олег Газманов показал свое хобби: «Вот стоит мой #флот мои #supboard мои досочки. Готовлюсь к походу)))». Татьяна Навка и певица Жасмин занимаются йогой — первая уже давно, а вторая только начинает. Анна Нетребко дегустирует экзотические блюда: «Бразильские вкусняшки, куплены на улице! Улёт!»
Юлия Высоцкая рассказала анекдот «с перчинкой»:
Светлане Бондарчук подарили похожую на нее куклу. Виктория Дайнеко показала, какой видит ее дочь.
Мария Погребняк показала, что стоит за красивыми кадрами:
Кристина Асмус и Гарик Харламов уехали с дочерью на море. Ани Лорак, Дмитрий Тарасов, Игорь Николаев и Сергей Безруков тоже проводят время с наследницами.
Марьяна Спивак поделилась архивными фотографиями:
Еду в поезде, пересматриваю старые фотки.... дело было зимой 2015, я на седьмом месяце. Играли спектакль Кухня, ещё в своём здании Сатирикона, до закрытия на реконструкцию. Мой стол, наша 210 гримерка... вторая фотография - лето 2015. Грише 2 месяца... все та же Кухня... и это был последний спектакль сезона, и последний спектакль в стенах старого здания... 3 года прошло. Скорее бы, скорее бы вернуться Домой ...!!!!!! #сатирикон #роднойтеатр #безтеатранельзя #марьянаспивак #maryanaspivak #декретбылнедолгим 😬
Тимати отправился на долгие каникулы с дочкой: «До Сентября просьба не беспокоить». Мадонна показала подросших младших детей.
Оьга Орлова рассказала историю своей любимицы:
Скоро будет год, как у меня появилась Ася... Я увидела её фото в инстаграм с хештэгом #сара_с_октябрьской , её подобрали возле метро, и ей нужна была временная передержка. Она была настоящим скелетом с большими ушами и отвратительным запахом. Я как раз решила до сентября пожить на даче, поэтому согласилась помочь. Думала, возьму на месяц, откормлю, привью, стерилизую, социализирую, и найду ей самый лучший дом среди своих подписчиков. Но, всё вышло по-другому... Ася была крайне пуглива и недоверчива. Шли дни, и я видела, как собака с самыми грустными глазами выбрала меня предметом своего обожания. Она спала только со мной, утром , когда я умывалась, она ложилась так, чтобы её голова была на моей ноге, во время завтрака - она всегда устраивалась у меня в ногах. Ей был очень важен тактильный контакт со мной. Уж не знаю что у неё было в жизни «ДО», но шрамы на её голове подсказывали, что мало хорошего... По прошествии двух недель, я поняла ,что не смогу отдать её в другую семью , потому что это будет предательство... Вот так Ася стала домашней. Через пару недель- уже год. Но ничего в её преданности не поменялось. Иногда, проснувшись ночью, я вижу как она молча смотрит на меня, и в её грустных глазах- бесконечная любовь ко мне... В этот момент я вспоминаю слова Вишневского: «Боже, помоги мне быть таким человеком, каким считает меня моя собака!»
Фото и видео: instagram