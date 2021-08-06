6 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Из путешествия по Испании, высылает открытки в виде публикаций Instagram и Светлана Бондарчук. Но, помимо солнечных видео и фото, она опубликовала замечательный снимок с Юрием Никулиным, который подписала: «Мне так везёт на удивительные встречи. Как жаль, что раньше фотоаппарат не всегда был под рукой, но как же хорошо, что в эту минуту он был со мной», — написала она.