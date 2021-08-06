6 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Несмотря на то, что впереди еще целый летний месяц, публикации звезд становятся все более «рабочими». Светлана Лобода дала интервью на украинском телеканале, Вера Брежнева поделилась непростой трудовой пятницей, а Настя Ивлеева уже совсем не по-летнему, делает сторис на заднем сидении автомобиля. Есть места и гордости за родных — Нюша сегодня болела за свою любимую сестру-спортсменку, которая сейчас находится на Олимпиаде в Токио и защищает честь страны в составе сборной по синхронному плаванию.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @volkonskaya.reshetova
Регина Тодоренко, для заряда бодрости, попрыгала сегодня на батуте, а Кети Топурия — отправилась с любимым мужем на отдых. «Это был ещё один прекрасный день. Спасибо всем за эти незабываемые моменты жизни», — такой пост подходит под публикации многих селебрити, но написала его Настя Каменских, которая сейчас вместе с мужем, мамой и друзьями семьи, отдыхает в Хорватии.
Из путешествия по Испании, высылает открытки в виде публикаций Instagram и Светлана Бондарчук. Но, помимо солнечных видео и фото, она опубликовала замечательный снимок с Юрием Никулиным, который подписала: «Мне так везёт на удивительные встречи. Как жаль, что раньше фотоаппарат не всегда был под рукой, но как же хорошо, что в эту минуту он был со мной», — написала она.
А хозяйственный Гарри, сын звездных родителей — Максима Галкина и Аллы Пугачевой, растет очень трудолюбивым мальчиком и не боится никакой работы по дому. Из любимого: он обожает ходить за покупками в деревенский магазин. Об этом с гордостью рассказывает папа.
Как всегда, мудрая Симона, опубликовала фото сына с внучкой, где Тимати с Алисой на отдыхе позируют с очень схожими прическами. «Похожие характеры обычно отталкиваются, натыкаясь на себя. Единственная надежда- мудрость, но к сожалению это качество тоже возникает не сразу, а упущенное время вернуть не всегда возможно, ждём», — заметила она.
Помимо ностальгии по прошлым встречам, Светлана Бондарчук с нынешним супругом, давно превратили свои путешествия в работу — они часто в разных уолках планеты делают интервью для YouTube-проекта Cветланы «Cвета вокруг света». С рабочим ли визитом в этот раз она поехали в Испанию, покажет время и новые публикации на авторском канале.
Летние дни продолжаются, а звезды готовят новые места и события для того, чтобы порадовать свои армии подписчиков, а главное — получить их одобрение в виде лайков и положительных комментариев.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram