passion.ru

6 апреля: самые интересные фото и видео в Instagram звезд

Reload
1 / 10

Ксения Алферова

Фото: @ksenialferova

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Саша Бортич снова умиляет поклонников нежным фото со своим маленьким сыном, и спрашивает у подписчиков совета, как не погибнуть «от любви и сладости».

Агата Муцениеце отправилась отдыхать на Мальдивы без детей, предположительно отправив их к папе-Прилучному. Однако в том, что актриса отдыхает в одиночестве, у поклонников возникли сомнения.

Ирина Безрукова поделилась свадебным фото своих родителей, и рассказала об их непростой жизни. Поклонники не смогли определить, на кого актриса похожа больше.

Алена Шишкова хвастается прекрасной растяжкой и стильным белым спортивным костюмом в одном из столичных фитнес-клубов.

Анфиса Чехова отдыхает в Майами и делится оттуда жизнерадостным селфи, а заодно рассказывает подписчикам о жизни в этой стране.

Ольга Бузова делится забавным видео, на котором она в дороге – направляется на премию «Жара Music Awards», где появилась в шикарном белом платье, которое великолепно выглядит на ковровой дорожке, но с трудом помещается в автомобиль.

Забавной фотографией у стильного жёлтого автомобиля поделилась Ксения Алфёрова. Атмосферу прекрасно дополняют смешная футболка актрисы и соответствующее ей выражение лица.

Пока Агата отдыхает, Павел Прилучный исполняет обязанности примерного отца, и делится фотографиями детей со своими подписчиками.

Гоар Аветисян хвастается снимками с Мальдив в исполнении своего возлюбленного и демонстрирует стильные пляжные образы.

Анна Седокова подчеркнула фигуру эффектным розовым комплектов и сделала селфи, которым поделилась с подписчиками, а Юлия Ковальчук дает поклонникам советы по поводу здорового образа жизни. Певице уже удалось отказаться от кофе.

Фото и видео: Instagram Саши Бортич, Алены Шишковой, Агаты Муцениеце, Анфисы Чеховой, Ольги Бузовой, Ксении Алферовой, Ирины Безруковой, Гоар Аветисян, Павла Прилучного, Анны Седоковой, Юлии Ковальчук

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!