6 апреля: самые интересные фото и видео в Instagram звезд

Саша Бортич снова умиляет поклонников нежным фото со своим маленьким сыном, и спрашивает у подписчиков совета, как не погибнуть «от любви и сладости».

Агата Муцениеце отправилась отдыхать на Мальдивы без детей, предположительно отправив их к папе-Прилучному. Однако в том, что актриса отдыхает в одиночестве, у поклонников возникли сомнения.

Ирина Безрукова поделилась свадебным фото своих родителей, и рассказала об их непростой жизни. Поклонники не смогли определить, на кого актриса похожа больше.

Алена Шишкова хвастается прекрасной растяжкой и стильным белым спортивным костюмом в одном из столичных фитнес-клубов.

Анфиса Чехова отдыхает в Майами и делится оттуда жизнерадостным селфи, а заодно рассказывает подписчикам о жизни в этой стране.

Ольга Бузова делится забавным видео, на котором она в дороге – направляется на премию «Жара Music Awards», где появилась в шикарном белом платье, которое великолепно выглядит на ковровой дорожке, но с трудом помещается в автомобиль.