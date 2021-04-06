6 апреля: самые интересные фото и видео в Instagram звезд
Фото: @ksenialferova
Саша Бортич снова умиляет поклонников нежным фото со своим маленьким сыном, и спрашивает у подписчиков совета, как не погибнуть «от любви и сладости».
Агата Муцениеце отправилась отдыхать на Мальдивы без детей, предположительно отправив их к папе-Прилучному. Однако в том, что актриса отдыхает в одиночестве, у поклонников возникли сомнения.
Ирина Безрукова поделилась свадебным фото своих родителей, и рассказала об их непростой жизни. Поклонники не смогли определить, на кого актриса похожа больше.
Алена Шишкова хвастается прекрасной растяжкой и стильным белым спортивным костюмом в одном из столичных фитнес-клубов.
Анфиса Чехова отдыхает в Майами и делится оттуда жизнерадостным селфи, а заодно рассказывает подписчикам о жизни в этой стране.
Ольга Бузова делится забавным видео, на котором она в дороге – направляется на премию «Жара Music Awards», где появилась в шикарном белом платье, которое великолепно выглядит на ковровой дорожке, но с трудом помещается в автомобиль.
Забавной фотографией у стильного жёлтого автомобиля поделилась Ксения Алфёрова. Атмосферу прекрасно дополняют смешная футболка актрисы и соответствующее ей выражение лица.
Пока Агата отдыхает, Павел Прилучный исполняет обязанности примерного отца, и делится фотографиями детей со своими подписчиками.
Гоар Аветисян хвастается снимками с Мальдив в исполнении своего возлюбленного и демонстрирует стильные пляжные образы.
Анна Седокова подчеркнула фигуру эффектным розовым комплектов и сделала селфи, которым поделилась с подписчиками, а Юлия Ковальчук дает поклонникам советы по поводу здорового образа жизни. Певице уже удалось отказаться от кофе.
Фото и видео: Instagram Саши Бортич, Алены Шишковой, Агаты Муцениеце, Анфисы Чеховой, Ольги Бузовой, Ксении Алферовой, Ирины Безруковой, Гоар Аветисян, Павла Прилучного, Анны Седоковой, Юлии Ковальчук
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