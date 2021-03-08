6-8 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука кардинально сменила имидж и показала результат. В Instagram она опубликовала фотогалерею, в которой предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и новым цветом волос — рыжим.

8 марта родилась Настя Ивлеева. Блогерше исполнилось 30 лет. В честь этого события она опубликовала пост, в котором с юмором поздравила себя с новой датой. Позже она разместила фото первого подарка, который ей преподнесла подруга-стилист. Звезда не упустила возможности и показать ироничные архивные фото.