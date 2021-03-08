6-8 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука кардинально сменила имидж и показала результат. В Instagram она опубликовала фотогалерею, в которой предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и новым цветом волос — рыжим.
8 марта родилась Настя Ивлеева. Блогерше исполнилось 30 лет. В честь этого события она опубликовала пост, в котором с юмором поздравила себя с новой датой. Позже она разместила фото первого подарка, который ей преподнесла подруга-стилист. Звезда не упустила возможности и показать ироничные архивные фото.
Ксения Собчак провела в выходные в уютной домашней атмосфере и показала поклонникам свою гардеробную с разных ракурсов. Внимательные поклонники разглядели экстравагантный корсет из кожи.
Анастасия Шубская сделала редкое фото с подросшими сыновьями на дне рождения одного из них. Супруга хоккеиста предстала перед фолловерами в эффектном черном мини и продемонстрировала стройную фигуру.
Регина Тодоренко приняла участие в съемках нового шоу «Ледниковый период» и опубликовала видео проката. Телеведущая получила серьезную травму и написала в Сети: «Выбитые зубы?» «Окровавленный подбородок!» «Колени сбила?» Вот с такими словами меня встречали после этого проката. Ох... впервые такое произошло! Спортсмены успокаивали, сказав, что «боевое крещение пройдено»!!! А мне вспомнилась мамина фраза из детства: «Упала, Встала, пошла дальше!»). Так и иду по жизни. Берегите себя!) Я жива, скоро поеду лечить бедро)».
Татьяна Навка, Лена Темникова и Лера Кудрявцева поделились 8 марта фотографиями подросших красавиц-дочерей. Каждой из них звездные мамы посвятили пост. Девочки примерили стильные наряды и преподнесли родительницам в ответ подарки ручной работы.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!