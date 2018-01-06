6-7 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Лена Кулецкая показала трогательный семейный снимок, а Анна Нетребко с мужем и сыном побывала в парке отдыха в Вене.
Денис Клявер понянчил козлят в родительском доме, Светлана Бондарчук покормила зебр в сафари-парке, а Ирина Дубцова приручила обезьянку (правда, только для фотографии).
Настасья Самбурская заинтриговала снимком в бикини, подписанным: «Сочи. Январь 2018». Подписчики актрисы гадают, где на самом деле сделан жаркий кадр. Ксения Бородина и Курбан Омаров наслаждаются римскими каникулами. Ксения Собчак вместе с сыном Платоном отправилась в очередную предвыборную поездку. А Алла Михеева приняла участие в традиционном рождественском спуске на Куршевеле.
Олеся Судзиловская, Нюша и Тина Канделаки также провели время на горнолыжных курортах.
Кристина Орбакайте показала, как ее дочь Клавдия развлекается с детьми Филиппа Киркорова.
Юлия Проскурякова окунулась в океан в Майами. Екатерина Климова проехалась в автобусе со снеговиком. А Игорь Верник опубликовал забавный снимок со своими отцом, братом и сыном: «ВерниКвартет!»
Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на ледовом спектакле «Щелкунчик-2», поставленном Евгением Плющенко.
Фото: Instagram