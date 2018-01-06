Как звезды провели минувшие выходные — читайте в нашем дайджесте.

Лена Кулецкая показала трогательный семейный снимок, а Анна Нетребко с мужем и сыном побывала в парке отдыха в Вене.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Янв 7, 2018 at 6:17 PST

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Янв 7, 2018 at 6:43 PST

Денис Клявер понянчил козлят в родительском доме, Светлана Бондарчук покормила зебр в сафари-парке, а Ирина Дубцова приручила обезьянку (правда, только для фотографии).

Публикация от VR (@a030aa) Янв 7, 2018 at 7:05 PST

Настасья Самбурская заинтриговала снимком в бикини, подписанным: «Сочи. Январь 2018». Подписчики актрисы гадают, где на самом деле сделан жаркий кадр. Ксения Бородина и Курбан Омаров наслаждаются римскими каникулами. Ксения Собчак вместе с сыном Платоном отправилась в очередную предвыборную поездку. А Алла Михеева приняла участие в традиционном рождественском спуске на Куршевеле.

Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow) Янв 6, 2018 at 10:17 PST

Публикация от Алла Михеева (@allamikheeva) Янв 7, 2018 at 4:23 PST

Олеся Судзиловская, Нюша и Тина Канделаки также провели время на горнолыжных курортах.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Янв 7, 2018 at 3:36 PST

Кристина Орбакайте показала, как ее дочь Клавдия развлекается с детьми Филиппа Киркорова.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Янв 6, 2018 at 11:19 PST

Юлия Проскурякова окунулась в океан в Майами. Екатерина Климова проехалась в автобусе со снеговиком. А Игорь Верник опубликовал забавный снимок со своими отцом, братом и сыном: «ВерниКвартет!»

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Янв 6, 2018 at 9:42 PST