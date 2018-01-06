Как звезды провели минувшие выходные — читайте в нашем дайджесте.

Лена Кулецкая показала трогательный семейный снимок, а Анна Нетребко с мужем и сыном побывала в парке отдыха в Вене.

Денис Клявер понянчил козлят в родительском доме, Светлана Бондарчук покормила зебр в сафари-парке, а Ирина Дубцова приручила обезьянку (правда, только для фотографии).

Публикация от VR (@a030aa)

Настасья Самбурская заинтриговала снимком в бикини, подписанным: «Сочи. Январь 2018». Подписчики актрисы гадают, где на самом деле сделан жаркий кадр. Ксения Бородина и Курбан Омаров наслаждаются римскими каникулами. Ксения Собчак вместе с сыном Платоном отправилась в очередную предвыборную поездку. А Алла Михеева приняла участие в традиционном рождественском спуске на Куршевеле.

Олеся Судзиловская, Нюша и Тина Канделаки также провели время на горнолыжных курортах.

Кристина Орбакайте показала, как ее дочь Клавдия развлекается с детьми Филиппа Киркорова.

Юлия Проскурякова окунулась в океан в Майами. Екатерина Климова проехалась в автобусе со снеговиком. А Игорь Верник опубликовал забавный снимок со своими отцом, братом и сыном: «ВерниКвартет!»

Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на ледовом спектакле «Щелкунчик-2», поставленном Евгением Плющенко.

Фото: Instagram