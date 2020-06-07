6-7 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сыну Иды Галич и Алана Басиева исполнилось четыре месяца: «Сегодня ровно четыре месяца, как у нас с @flo_rida есть сын🖤 наше продолжение🐥 наша любовь 💕 стихи, который @monatik_official написал своим сыновьям, идеально транслируют то, что я не смогла бы так красиво сформулировать 😭»