6-7 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Наталья Сенчукова показала зажигательный рок-н-ролл своего сына Василия и его возлюбленной Дарьи: «Молодость! Танцы!!!👍😁Творческое задание по хореографии для Даши @dariaal , Вася @basil_r_official помогает!🤩💪#молодость#счастье#хорошеенастроение».
Юлия Ковальчук открыла сезон загара: «Сезон загара открыла, книжку для фото тоже открыла, но на этом всё...не читается) Лень, слишком соскучилась по красоте вокруг или книга так себе)!».
Сыну Иды Галич и Алана Басиева исполнилось четыре месяца: «Сегодня ровно четыре месяца, как у нас с @flo_rida есть сын🖤 наше продолжение🐥 наша любовь 💕 стихи, который @monatik_official написал своим сыновьям, идеально транслируют то, что я не смогла бы так красиво сформулировать 😭»
Алсу показала, как во время карантина у нее отросли волосы. Певица решила посоветоваться с подписчиками, отращивать волосы дальше или подстричься.
Александр Чистяков нежно поздравил супругу, певицу Наталью Ионову, с днем рождения: «Любимая!! С днём рождения!! Я готов провести с тобой всю жизнь на необитаемом острове, если нас туда отправят на карантин!».
Анна Нетребко с сыном Тьяго впервые поучаствовала в сборе клубники – звезда мировой оперной сцены осталась в восторге!
Отец Даны Борисовой отмечает день рождения: «Папа, любимый, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 😘, Александр Борисов 💕 Спасибо за праздник 🎉Ещё раз убедилась, что, Слава Богу, ты совсем не меняешься 👍Такой же красивый, остроумный, спортивный, душа компании, каким был ВСЕГДА 😍😍Ты мой #бенджаминбаттон 😛 ПОХОЖА Я НА МОЕГО ЛЮБИМОГО ПАПОЧКУ?🌹🎁 #сднемрождения #данаборисова #папаидочка #папинадочка❤️👑».
Наталья Бочкарева опубликовала очередной забавный видеоролик, на этот раз посвященный ношению защитных масок: «Знакомо?😷🤪 Если да, то как именно вы носите маску? Если же нет, то просто улыбнитесь😁 Прекрасных выходных!😉».
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Знакомо?😷🤪 Если да, то как именно вы носите маску? Если же нет, то просто улыбнитесь😁 Прекрасных выходных!😉 ——— #юмор #позитив #улыбнись #натальябочкарева #бочкарева #joke #smile #lol #жизньнакарантине #coronatime #quarantinelife #nb #nataliabochkareva #bochkareva
Владимир Пресняков показал мужскую половину своей семьи, а его старший сын Никита – свое юношеское фото: «С детства Альтернативный Рок/мЕтал, NuMetal, скейтбординг текли по моим венам. Приятно осознавать, что с возрастом, этот образ жизни остается без изменений 🔥😈🤘🏻».
Супруга Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская, показала снимки с семейного торжества в честь пятилетия сына Артемия.
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Как же я люблю когда мы так вот собираемся семьей ! Моя мечта - собраться всей-всей -опять не состоялась , но все же большая часть на фото . А фото -это навсегда ! Собирают конечно дети . А встречи такие трогательные 😍 За фото большое спасибо @lehina_olga_photo . Память нам навсегда 😍
«Я не знаю, как это называется 🙈🙈🙈🙈 Но Янка очень радовалась , что получилось ) осталось отработать приземление 💪💪💪💪💪», – похвасталась Юлия Барановская акробатическими успехами дочери.
Алексей Ягудин устроил на бильярдном столе танцы с дочками.
Ирина Слуцкая показала новое фото своих дочерей, а Агния Дитковските поздравила сына Федора с днем рождения.
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Как же я Благодарна вселенной за то, что ты есть у меня. Моя энергия. Мой уже такой большой , такой смешной, такой чувственный Фёдор. Поехали дальше!!! Развиваться , познавать мир, смеяться, дарить любовь , становится Мужчиной, просто Быть. Ты Наша Гордость. ❤️ Любим тебя
Жасмин продемонстрировала яркий домашний образ. Дочки Стаса Михайлова также выбрали розовый цвет для семейного фото с отцом.
А как Вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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