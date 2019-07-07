6-7 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Успенская поздравила брата с днем рождения и показала архивное фото с ним.
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Что для вас самое главное в жизни? Для большинства, готова поспорить, как и для меня - семья. На фото - мой дорогой и любимый брат @fimulkin, мой именинник! Честный, добрый, который всегда придёт на помощь и поддержит. Настоящий БРАТ! Я тебя люблю и желаю тебе всего самого наилучшего, пусть в твоей жизни будет как можно больше счастливых дней, улыбок, побед и радостей!❤️❤️❤️ С Любовью, твоя Люба❤️😉 ⠀ #сднемрождения #happybirthday #family #brother
Алла Пугачева сделала необычное фото пятилетней дочери Лизы.
Дмитрий Певцов заинтриговал подписчиков: «Угадайте, что мы с Ольгой (Дроздовой – прим.ред.) делали у Мещанского загса города Москвы?»
Татьяна Навка поделилась кадрами из яркой фотосессии: «Та женщина больше нравится, которая меньше всего заморачивается по этому поводу: нравится она кому-то или нет…».
И показала всю свою большую семью.
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Всегда мечтала, что у меня будет большая семья!!! Но никогда не думала, что настолько🙈🙈🙈 Как говорится: Следите за своими мыслями и мечтами - ибо они реализуются в реальность!!! С днём семьи, любви и верности дорогие друзья!! #ТатьянаНавка #peskofamily #семья #любовь #вечныеценности #родителиидети #Счастье #ПростыеИстины #ЖенскоеСчастье
Лена Перминова поделилась очень горячим снимком из Парижа.
Екатерина Стриженова отправилась с семьей на вечернюю прогулку в парк.
Любовь Толкалина восхитила полетом на трапеции: «Внимание! Жирафа на трапеции! Больше всего в цирке я жду трапеции... жду и боюсь ее одновременно».
Полина Гагарина дразнит подписчиков снимками в купальниках.
Лолита Милявская поделилась впечатлениями от поездки в Донбасс: «Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие». Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос?
P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого Радостного Огня в глазах я не видела с прошлого века!!! Они Знают Цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно 🙏».
Анна Нетребко показала, какой град прошел в Вероне.
Валерия и Иосиф Пригожин путешествуют по Исландии.
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Сегодня у нас экскурсия по "летней" Исландии - долины, водопады, вулканы. Пейзажи нереальной красоты, хочется визжать от восторга. Нам, конечно, очень повезло с погодой. А путешествуем на автомобиле вот с такими колёсами (см фото 8) - нам бы на некоторых российских дорогах использовать такие 😜 #исландия #iceland #путешествиясвалерией 🌞🌞🌞🌍🌍🌍@prigozhin_iosif
Михаил Галустян поздравил любимую супругу с днем рождения.
Сыну Екатерины Копановой исполнилось три года, а Ксения Собчак показала своего «капитана».
«Ребята, на этом фото у меня глаза в кучу😞, а как вы хотели?!) Именно так выглядит мать 7-месячного парня😆, которая возомнила себя всемогущей 🙈, типа за сыном присмотрела, мужу угодила, поработать успела и свадьбу сыграть. Не исключаю , что можно и по-другому , но я привыкла жить в таком темпоритме. Опытные родители, ответьте, как вы расслабляетесь? Мне пока помогает пляж 🏖, море 🌊, вкусная еда!» – рассказала Регина Тодоренко.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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