6-7 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лолита Милявская поделилась впечатлениями от поездки в Донбасс: «Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие». Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос?

P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого Радостного Огня в глазах я не видела с прошлого века!!! Они Знают Цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно 🙏».