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6-7 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Любови Успенской

Фото: Instagram Любови Успенской
Как звезды провели выходные – читайте в нашем дайджесте.

Любовь Успенская поздравила брата с днем рождения и показала архивное фото с ним.

Алла Пугачева сделала необычное фото пятилетней дочери Лизы.

Дмитрий Певцов заинтриговал подписчиков: «Угадайте, что мы с Ольгой (Дроздовой – прим.ред.) делали у Мещанского загса города Москвы?»

Татьяна Навка поделилась кадрами из яркой фотосессии: «Та женщина больше нравится, которая меньше всего заморачивается по этому поводу: нравится она кому-то или нет…».

И показала всю свою большую семью.

Лена Перминова поделилась очень горячим снимком из Парижа.

Екатерина Стриженова отправилась с семьей на вечернюю прогулку в парк.

Любовь Толкалина восхитила полетом на трапеции: «Внимание! Жирафа на трапеции! Больше всего в цирке я жду трапеции... жду и боюсь ее одновременно».

Полина Гагарина дразнит подписчиков снимками в купальниках.

Лолита Милявская поделилась впечатлениями от поездки в Донбасс: «Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие». Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос?

P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого Радостного Огня в глазах я не видела с прошлого века!!! Они Знают Цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно 🙏».

Анна Нетребко показала, какой град прошел в Вероне.

Валерия и Иосиф Пригожин путешествуют по Исландии.

Михаил Галустян поздравил любимую супругу с днем рождения.

Сыну Екатерины Копановой исполнилось три года, а Ксения Собчак показала своего «капитана».

«Ребята, на этом фото у меня глаза в кучу😞, а как вы хотели?!) Именно так выглядит мать 7-месячного парня😆, которая возомнила себя всемогущей 🙈, типа за сыном присмотрела, мужу угодила, поработать успела и свадьбу сыграть. Не исключаю , что можно и по-другому , но я привыкла жить в таком темпоритме. Опытные родители, ответьте, как вы расслабляетесь? Мне пока помогает пляж 🏖, море 🌊, вкусная еда!» – рассказала Регина Тодоренко.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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