6-7 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дочь Риты Дакоты примерила свои первые туфли на шпильках. «Стоит маме на часочек отъехать по делам, как начинается 😂 Няня спалила 🤷‍♀️ Да, это туфли с ковровой дорожки Жары, они самые. Отжала», — написала певица.

«Какая же это хрень, когда расстаёшься с человеком, который тебя любил. Проще, если бы меня бросили. Непонятно кому хуже 😞 надо в отпуск, срочно», — разоткровенничалась с подписчиками Настасья Самбурская. Екатерина Климова радуется завершению гастрольного тура. Регина Тодоренко показала «топаловские пятки» маленького сына, а Гном Гномыч доказал, что умеет баловаться.