6-7 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Фриске поздравила племянника Платона с шестилетием: «Мой маленький принц, с твоим днём тебя 🎁 очень скучаем по тебе 🙏🏽 пусть тебя окружают только добрые и искрение люди🙏🏽 я люблю тебя».
Оксана Фандера показала нежное селфи с охапкой тюльпанов, а Наталья Водянова продемонстрировала, какую книгу сейчас читает. Яна Рудковская опубликовала фото с супермоделью и заинтриговала подписчиков.
Дочь Риты Дакоты примерила свои первые туфли на шпильках. «Стоит маме на часочек отъехать по делам, как начинается 😂 Няня спалила 🤷♀️ Да, это туфли с ковровой дорожки Жары, они самые. Отжала», — написала певица.
«Какая же это хрень, когда расстаёшься с человеком, который тебя любил. Проще, если бы меня бросили. Непонятно кому хуже 😞 надо в отпуск, срочно», — разоткровенничалась с подписчиками Настасья Самбурская. Екатерина Климова радуется завершению гастрольного тура. Регина Тодоренко показала «топаловские пятки» маленького сына, а Гном Гномыч доказал, что умеет баловаться.
У сына Марата Башарова появился костюм «гастарбайтера». Мама Марселя, Елизавета Башарова, поделилась видео его игр.
Влад Соколовский рассказал, как прошло его путешествие на озеро Байкал.
Фото сделано в уникальный момент! Мы с нашей съемочной командой остановились на ночь у местного охотника дяди Миши! Ехать в ночь на хивусах (катер на воздушной подушке) было невозможно из соображений безопасности и нам пришлось тормознуться по ходу пьесы. Мы увидели охотничий домик вдалеке и просто попросились остаться там на ночлег! Удивительная история, так как простота и доброта местного народа просто ошеломляет. Дядя Миша нас накормил и уложил 8 человек в своей 10метровой хижине! На утро, хивусы поехали заправляться и пообещали вернуться к 10:00. Мы ждали их до 15 часов и когда поняли, что что-то явно стряслось, приняли решение выйти пешком, так как оставаться у дяди Миши 2ю ночь не получилось бы, потому что ему надо было уезжать работать на нефтяной завод, на 4 суток, за 150км оттуда! В тот день была очень холодная погода и оставаться в палатках на льду было самоубийством, так что мы выдвинулись в сторону нашей ближайшей точки пешком по глубокому снегу! Дистанция была 17км. Половина группы прошла лишь 3,5, а я и наш режисер Илюха пошли дальше искать связь и подмогу. Мы еле как прошли ещё 4км...) Было конечно нечто! Не поверите, но через 3,5 часа нашего пешего испытания вдалеке, как мираж появились наши хивусы! Надо было видеть наши с Илюхой глаза, когда мы бежали к ним на встречу через весь Байкал, чтобы они не дай Бог не проехали мимо😂🤦🏼♂️ Продолжение следует😉 #владсоколовский #мамараша #байкал #испытание #природа #фото #земля #планета #история
Мария Погребняк с подругами побывала на футбольном матче, а Леонид Агутин сыграл в теннис. Энрике Иглесиас показал, как развлекается с сыном Николасом.
Юлия Савичева порассуждала о моде: «Вот не знаю, как относиться к этой моде на гигантские кроссовки в сочетании с платьем... С одной стороны удобно, а с другой - пропадает женственность, утонченность. Если бы лет десять назад меня заставили надеть туфли, я бы смеялась и думала, что надо мной шутят, а сейчас люблю высокий каблук. Очень здорово смотрится на сцене! В повседневной жизни я, конечно, хожу в обуви на низком ходу, особенно, когда гуляю с Аней. А вы за какой вариант: платье с обувью на низком ходу или в сочетании с туфлями?»
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Сыновья Кати Гордон приняли участие в соревнованиях по карате, а сыну Екатерины Вилковой и Ильи Любимова исполнилось пять лет.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram