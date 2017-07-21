59-летняя Шэрон Стоун взбудоражила поклонников снимком в купальнике
В свои 59 лет Шэрон Стоун не перестает восхищать поклонников роскошной фигурой и не стесняется подчеркивать свои достоинства с помощью полуголых платьев и бикини
Так, сегодня, актриса вновь взбудоражила фанатов, опубликовав в Instagram фото, на котором голливудская звезда позирует в голубом купальнике, греясь поди жаркими лучами солнца.
«Семейный лодочный день», - подписала кадр актриса.
Пользователи Сети в очередной раз осыпали Стоун комплиментами, отметив ее стройную фигуру и неувядающую красоту: «Шикарная женщина», «Красота вне возраста», «Очень сексуальная», «Самая красивая женщина».
А как вам фигура Шэрон?
Фото: globallookpress.com, instagram.com