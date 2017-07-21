В свои 59 лет Шэрон Стоун не перестает восхищать поклонников роскошной фигурой и не стесняется подчеркивать свои достоинства с помощью полуголых платьев и бикини

Так, сегодня, актриса вновь взбудоражила фанатов, опубликовав в Instagram фото, на котором голливудская звезда позирует в голубом купальнике, греясь поди жаркими лучами солнца.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Июл 20 2017 в 5:49 PDT