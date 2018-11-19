Звезда шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева рассказала о зависти к коллегам

Подписчики принялись утешать любимицу: «Они врут) у них тоже работа-дом)», «Сплошной праздник - только видимость.. Вы сами все знаете», «Это проблема инета, соц сетей! Есть исследование, что люди считают себя несчастнее, когда смотрят что в соцсетях у других праздник. Вам так кажется просто. Миллионы россиян хотели бы вести программу на Первом. Поэтому дом - работа вполне неплохо».

«Ключевое слово: работа. Многие о ней мечтают. Пусть будет работа и ничего не происходит», «Лариса, у Вас работа как праздник!», «Красивая Вы! Хотя и уставшая», «Лариса,вы украшаете передачу», «Лариса, Вы трудяга. А вечные праздники у бездельников», «Скажите, а вам тоже надоедает работа? Или такая работа не может надоесть... Все таки съемки, что-то новое наверно каждый день?», «Вам ли грустить!?У Вас такая интересная работа!», «Ирина Хакамада сказала однажды такую фразу:когда ничего не происходит-не переживайте, это готовится бульон будущего», — обсуждают они.

А как считаете вы?