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Звезда шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева рассказала о зависти к коллегам

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ларисы Гузеевой

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59-летняя Лариса Гузеева пожаловалась на скуку.

Поздняя осень заставляет хандрить даже тех, чья жизнь многим кажется сказкой. «Ничего не происходит: работа-дом, как у большинства. Иногда посмотрю страницы коллег — сплошной праздник! Как удается...», — пожаловалась Лариса Гузеева в своем блоге.

Подписчики принялись утешать любимицу: «Они врут) у них тоже работа-дом)», «Сплошной праздник - только видимость.. Вы сами все знаете», «Это проблема инета, соц сетей! Есть исследование, что люди считают себя несчастнее, когда смотрят что в соцсетях у других праздник. Вам так кажется просто. Миллионы россиян хотели бы вести программу на Первом. Поэтому дом - работа вполне неплохо».

«Ключевое слово: работа. Многие о ней мечтают. Пусть будет работа и ничего не происходит», «Лариса, у Вас работа как праздник!», «Красивая Вы! Хотя и уставшая», «Лариса,вы украшаете передачу», «Лариса, Вы трудяга. А вечные праздники у бездельников», «Скажите, а вам тоже надоедает работа? Или такая работа не может надоесть... Все таки съемки, что-то новое наверно каждый день?», «Вам ли грустить!?У Вас такая интересная работа!», «Ирина Хакамада сказала однажды такую фразу:когда ничего не происходит-не переживайте, это готовится бульон будущего», — обсуждают они.

А как считаете вы?

Фото и видео: instagram

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