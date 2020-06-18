59-летняя Елена Малышева рассказала о рекордном похудении и показала стройную фигуру в вечернем платье

«Мой результат – минус 3 кг 100 г! За 10 дней! Мне было трудно! Я возвращаюсь к нормальному правильному питанию! Но после прибавки в весе на карантине, надо было похудеть обязательно! А как ваши дела?», — написала Елена Малышева в миклоблоге.

«О! Леночка! Браво!», «Леночка, какая красивая! И платье — блеск!», «Убойное платье, но по-моему ради него можно было и не худеть. Три кг лишних, оно точно скроет», «Никогда не понимала, как можно вес набрать? Каждые кг набранный для меня радость», «Мое мнение: вы отлично выглядите в этом наряде. Худеть вам не надо... Женщина в зрелом возрасте, тело плотное, гладкое, как у дельфина. Худая, худая это к старости...», — написали телеведущей в комментариях.

Но не обошлось и без негативных отзывов на наряд Малышевой. «Кто ваш стилист? Платье просто ужас!», «Платье — отстой! Моль с воланами», «Не надевайте такое платье больше», «Ну вы вечно как вырядитесь», — полетела критика в ее адрес.

А вам понравился наряд Елены Малышевой?