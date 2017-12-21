59-летняя Елена Кондулайнен стала причиной семейной драмы молодого любовника
Роман 59-летней Елены Кондулайнен и ее 41-летнего коллеги Олега Каменщикова обернулся трагедией для 22-летней учительницы, которую тот считал своей невестой. В эфире шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» любовник актрисы и по совместительству жених девушки разбил последней сердце своими признаниями.
Учительница английского языка Дарья Соседова давно подозревала своего возлюбленного в изменах. По ее мнению, избранник слишком много времени проводил со своей коллегой, занимаясь весьма сомнительным «творчеством». После полугода молчания девушка обратилась на ТВ, чтобы расставить все точки над «i» и узнать правду. Чтобы обвинения не были голословными, она предоставила редакторам шоу результаты работы частного детектива, который по ее заданию следил за Еленой и Дмитрием — фотографии встреч в гостинице, тексты сообщений, которые Кондулайнен отправляла Каменщикову.
«Мы уже год вместе, и мы планировали свадьбу на лето 2018 года, но эта дата не кажется реальной, потому что мы неделями не видимся, и моему терпению приходит конец», — пожаловалась Даша.
Елена, в свою очередь, называет свои отношения с коллегой «творческим союзом». «Мы занимаемся искусством», — объяснила она.
Олег, который отказывался от комментариев в разговорах с Дарьей, прокомментировал ситуацию в студии. Мужчина объяснил, что уже был однажды женат и не хочет торопиться. «Да, это девушка моя. Дарья моя невеста, практически. Дело в том, что статистика показывает, что 75% браков распадается в течение года», — объяснил актер свое свободное поведение. Но детектор показал, что мужчина не испытывает любви к этой молодой женщине.
«Я догадывалась, что у него есть какая-то девушка. Но он настолько популярен у женщин, вы бы только знали», — прокомментировала Кондулайнен, отметив, что она вела бы себя иначе, если бы была знакома с невестой своего любовника. Детектор лжи показал, что она не испытывает чувств к Олегу, несмотря на то, что у них был секс.
«Я не знаю, верить ли детектору лжи. Я не понимаю, зачем им это. Она ему в мамы годится, зачем ему это нужно, когда рядом есть молодая и красивая я», — подытожила огорченная Дарья.
Фото: globallookpress, кадры из эфира