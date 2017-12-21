Молодой любовник 59-летней Елены Кондулайнен обидел свою 22-летнюю невесту.

Роман 59-летней Елены Кондулайнен и ее 41-летнего коллеги Олега Каменщикова обернулся трагедией для 22-летней учительницы, которую тот считал своей невестой. В эфире шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» любовник актрисы и по совместительству жених девушки разбил последней сердце своими признаниями.

Учительница английского языка Дарья Соседова давно подозревала своего возлюбленного в изменах. По ее мнению, избранник слишком много времени проводил со своей коллегой, занимаясь весьма сомнительным «творчеством». После полугода молчания девушка обратилась на ТВ, чтобы расставить все точки над «i» и узнать правду. Чтобы обвинения не были голословными, она предоставила редакторам шоу результаты работы частного детектива, который по ее заданию следил за Еленой и Дмитрием — фотографии встреч в гостинице, тексты сообщений, которые Кондулайнен отправляла Каменщикову.

«Мы уже год вместе, и мы планировали свадьбу на лето 2018 года, но эта дата не кажется реальной, потому что мы неделями не видимся, и моему терпению приходит конец», — пожаловалась Даша.