59-летняя Елена Кондулайнен снова наденет свадебное платье
Елена Кондулайнен заинтриговала поклонников
Экстравагантная актриса Елена Кондулайнен умеет удивить. Сегодня днем она опубликовала твит, от которого сердца ее поклонников на секунду замерли: «Была на шоу-показе новой коллекции одежды российского дизайнера MaxLiber купила красивое платье для будущей.. свадьбы».
25.07.17была на шоу-показе новой коллекции одежды российского дизайнера MaxLiber купила красивое платье для будущей.. свадьбы..(для клипа).. pic.twitter.com/t5JRcv48V7— Елена Кондулайнен (@kondulena) 26 июля 2017 г.
В скобках артистка уточнила, что свадьбу она сыграет понарошку — Елена будет участвовать в съемках клипа. Как 59-летняя звезда будет выглядеть в подвенечном наряде — узнаем совсем скоро.
Фото: instagram.com