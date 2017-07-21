Елена Кондулайнен заинтриговала поклонников

Экстравагантная актриса Елена Кондулайнен умеет удивить. Сегодня днем она опубликовала твит, от которого сердца ее поклонников на секунду замерли: «Была на шоу-показе новой коллекции одежды российского дизайнера MaxLiber купила красивое платье для будущей.. свадьбы».

В скобках артистка уточнила, что свадьбу она сыграет понарошку — Елена будет участвовать в съемках клипа. Как 59-летняя звезда будет выглядеть в подвенечном наряде — узнаем совсем скоро.

Фото: instagram.com