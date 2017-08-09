Елена Кондулайнен готова последовать примеру Аллы Пугачевой.

Известная актриса Елена Кондулайнен не перестает удивлять! Примерив свадебное платье, артистка задумалась о детях. «У меня двое прекрасных мальчиков: я знаю, что такое быть мамой. Мне нравится это состояние. Я не против стать мамой в третий раз, в этом нет ничего удивительного», — призналась звезда.

Дети — лучшее средство для красоты, уверена 59-летняя Елена. «Какой хороший пример нам подала Алла Пугачева! Она – прекрасная женщина», — привела свои доводы редактору «Woman’s style» звезда. Кондулайнен считает, что если в России все женщины будут следовать примеру Примадонны, они непременно станут красивыми, так как материнство — это позитивные эмоции, а позитивные эмоции продлевают молодость и красоту.

Впрочем, пока у Елены есть время на размышления и подбор подходящего кандидата на отцовство. «Если кто-то из моих избранников захочет, чтобы я вновь стала мамой, сделаю это», — намекнула она. Что ж, остается ждать новостей!

Фото: globallookpress