Светские сплетники обсуждают личную жизнь 58-летнего хоккеиста Александра Кожевникова

Имя отца Марии Кожевниковой, 58-летнего хоккеиста Александра Кожевникова, чаще всего упоминается в СМИ в рамках его профессиональной деятельности. Но сегодня светские сплетники обсуждают личную жизнь спортсмена. В Сеть просочилась информация о свадьбе мужчины с 23-летней моделью Юлианой Беляевой.

Красавица не раз снималась для мужских журналов, но чаще работала в Европе, участвуя в рекламе ювелирных украшений и одежды. Заботится модель и о своем образовании: прессе удалось выяснить, что она учится в Дипломатической академии МИД России.