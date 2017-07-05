58-летний отец Марии Кожевниковой женился на 23-летней модели?
Имя отца Марии Кожевниковой, 58-летнего хоккеиста Александра Кожевникова, чаще всего упоминается в СМИ в рамках его профессиональной деятельности. Но сегодня светские сплетники обсуждают личную жизнь спортсмена. В Сеть просочилась информация о свадьбе мужчины с 23-летней моделью Юлианой Беляевой.
Красавица не раз снималась для мужских журналов, но чаще работала в Европе, участвуя в рекламе ювелирных украшений и одежды. Заботится модель и о своем образовании: прессе удалось выяснить, что она учится в Дипломатической академии МИД России.
Встретились будущие супруги в кондитерском отделе, где модель покупала пирожные. Ослепленный ее красотой спортсмен сделал ей пару комплиментов, она дала отпор, но вскоре сдалась под натиском мужественного кавалера и стала его женой. На торжестве присутствовали друзья и родные Александра, даже Губернатор Московской области Алексей Воробьев, передает издание «Папарацци».
Ни Александр Кожевников, ни его дочь Мария пока никак не прокомментировали эту информацию.
Фото: instagram.com, социальные сети