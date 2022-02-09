58-летний Квентин Тарантино и его молодая жена станут родителями во второй раз

Интересно то, что Квентин Тарантино долгое время был завидным холостяком. Он крутил многочисленные романы со звездами шоу-бизнеса и не собирался создавать семью. Приоритетом для него всегда было кино, и Квентин во многих интервью отмечал, что если и женится когда-нибудь, то, скорее всего, поздно. Режиссер оказался абсолютно прав, так и случилось в его жизни. Отцом Квентин стал в 56 лет.

Квентин счастлив быть отцом и любящим мужем. Во время первой беременности он постоянно был рядом со своей супругой и поддерживал ее. Режиссер даже говорит о том, что это одни из лучших дней в его жизни.