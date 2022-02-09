58-летний Квентин Тарантино и его молодая жена станут родителями во второй раз
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Фото: IPA/Global Look Press
Издание The Jerusalem Post сообщает, что в семье Тарантино намечается пополнение. 8 февраля стало известно, что Квентин и Даниэла ждут второго ребенка.
Напомним, что Тарантино познакомился с будущей женой в Израиле в 2009 году. Кинодеятель посетил страну с командировкой, целью которой было продвижение фильма «Бесславные ублюдки». Тарантино и Пик обручились в 2017 году, а в 2018-м сыграли тайную свадьбу. Этот брак стал первым для них обоих. Даниэла Пик младше супруга на 20 лет. Звездная пара воспитывает общего сына. В конце февраля 2020 года у них родился мальчик, которого назвали Лео в честь дедушки Даниэлы Пик Ари Шем-Ора. Ари означает «лев».
Интересно то, что Квентин Тарантино долгое время был завидным холостяком. Он крутил многочисленные романы со звездами шоу-бизнеса и не собирался создавать семью. Приоритетом для него всегда было кино, и Квентин во многих интервью отмечал, что если и женится когда-нибудь, то, скорее всего, поздно. Режиссер оказался абсолютно прав, так и случилось в его жизни. Отцом Квентин стал в 56 лет.
Квентин счастлив быть отцом и любящим мужем. Во время первой беременности он постоянно был рядом со своей супругой и поддерживал ее. Режиссер даже говорит о том, что это одни из лучших дней в его жизни.