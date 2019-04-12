57-летняя Роза Сябитова показала фото с откровенным декольте: «Отчаянно тянет на поиск приключений»

Фолловеры приняли вызов и уже начали делиться своими историями. Однако нескромное декольте на фото вызвало и негативные комментарии: «Роза я конечно вас уважаю. Ну слишком?!», «Зачем грудь то оголять, думаете кто-то оценит, сомневаюсь, кому надо и так увидит», «Такой вырез и такое откровение не украшает женщину», «Это уже перебор, неловко за Розу», «Не падобает в вашем возрасте так выставлять грудь».

Впрочем, у смелого образа Розы нашлось немало защитников: «Какое вам дело до ее груди?! Она, что маленькая девочка или вы приглядывает за ее нравственностью. ДЛЯ МУЖЧИН этот наряд, не нравится — не пяльтесь».

А как вам такой образ звезды?