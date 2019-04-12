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57-летняя Роза Сябитова показала фото с откровенным декольте: «Отчаянно тянет на поиск приключений»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роза Сябитова

Фото: Instagram Розы Сябитовой
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Подписчиков блога Розы Сябитовой смутило ее нескромное фото.

Поклонники телевизионного шоу «Давай поженимся!» привыкли видеть Розу Сябитову в закрытых нарядах. С приходом весны телесваха решила напомнить всем, что за имиджем строгой и мудрой скромницы прячется весьма пикантная дама, и поделилась игривым настроением.

«Весна… Юбки девчонок становятся короче, мужские взгляды откровенней, в воздухе витает любовь в голове ветер и отчаянно тянет на поиск приключений», — написала она под новой фотографией в своем блоге и предложила подписчикам делиться своими историями о самых романтичных или самых курьезных свиданиях.

Фолловеры приняли вызов и уже начали делиться своими историями. Однако нескромное декольте на фото вызвало и негативные комментарии: «Роза я конечно вас уважаю. Ну слишком?!», «Зачем грудь то оголять, думаете кто-то оценит, сомневаюсь, кому надо и так увидит», «Такой вырез и такое откровение не украшает женщину», «Это уже перебор, неловко за Розу», «Не падобает в вашем возрасте так выставлять грудь».

Впрочем, у смелого образа Розы нашлось немало защитников: «Какое вам дело до ее груди?! Она, что маленькая девочка или вы приглядывает за ее нравственностью. ДЛЯ МУЖЧИН этот наряд, не нравится — не пяльтесь».

А как вам такой образ звезды?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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