57-летняя Роза Сябитова показала фото с откровенным декольте: «Отчаянно тянет на поиск приключений»

Поклонники телевизионного шоу «Давай поженимся!» привыкли видеть Розу Сябитову в закрытых нарядах. С приходом весны телесваха решила напомнить всем, что за имиджем строгой и мудрой скромницы прячется весьма пикантная дама, и поделилась игривым настроением.
«Весна… Юбки девчонок становятся короче, мужские взгляды откровенней, в воздухе витает любовь в голове ветер и отчаянно тянет на поиск приключений», — написала она под новой фотографией в своем блоге и предложила подписчикам делиться своими историями о самых романтичных или самых курьезных свиданиях.
Фолловеры приняли вызов и уже начали делиться своими историями. Однако нескромное декольте на фото вызвало и негативные комментарии: «Роза я конечно вас уважаю. Ну слишком?!», «Зачем грудь то оголять, думаете кто-то оценит, сомневаюсь, кому надо и так увидит», «Такой вырез и такое откровение не украшает женщину», «Это уже перебор, неловко за Розу», «Не падобает в вашем возрасте так выставлять грудь».
Впрочем, у смелого образа Розы нашлось немало защитников: «Какое вам дело до ее груди?! Она, что маленькая девочка или вы приглядывает за ее нравственностью. ДЛЯ МУЖЧИН этот наряд, не нравится — не пяльтесь».
А как вам такой образ звезды?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram