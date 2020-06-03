57-летняя Елена Валюшкина удивила необычным образом с сумкой-домиком и ярким макияжем: «Фею вызывали?!»
Елена Валюшкина экспериментирует со стилем.
Кардиган и платье в полоску, сумка в виде домика, необычная шляпа и крупные бусы — образ, который примерила 57-летняя Елена Валюшкина, подчеркнув контрастность ярким макияжем, удивил и восхитил ее поклонников.
«Фею вызывали?! Тогда я к вам!!!!!!», — написала она.
Фото и видео: Instagram
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