Несколько часов назад стало известно, что бывшего возлюбленного Ольги Бузовой, 57-летнего предпринимателя Андрея Сорокина ограбили. Из его элитного коттеджа, который находится в Подмосковье, вынесли около двух с половиной миллионов рублей наличными, а также часы «Омега» стоимостью 600 тысяч рублей, как сообщает Life.ru.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 22 2017 в 8:07 PDT

Напомним, что о романе Ольги и Андрея заговорили шесть лет назад. Тогда СМИ писали, что богатый возлюбленный не скупится на ухаживания и одаривает ведущую дорогими подарками.

Фото: instagram.com